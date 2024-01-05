У Києві затримали власника агрохолдингу за харч для армії РФ

За даними СБУ, фірма фігуранта постачає харчі російським окупаційним військам на Херсонщині, а також передала у їхнє користування складські приміщення для зберігання зброї.

У Києві затримали власника "одного з найбільших аграрних холдингів в Україні" за підозрою у фінансуванні збройної агресії Росії, повідомляє Служба безпеки України (СБУ) в п'ятницю, 5 січня.

"За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ. Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, в травні 2022 року фігурант "перереєстрував" компанію за російським законодавством в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області" та відтоді сплатив до бюджету місцевої "адміністрації" понад 100 тисяч рублів податків.

Крім того, як кажуть у спецслужбі, агрокомпанія затриманого є одним з "провідних у регіоні фінансових донорів російського фонду підтримки учасників СВО" (спеціальною воєнною операцією в Росії називають війну проти України. - Ред.).

Як з'ясувало слідство, бізнесмен також передав у користування окупантів складські приміщення виробничого комплексу підприємства в окупованому Каховському районі Херсонщини для зберігання озброєння, боєприпасів і бойової техніки РФ. "Серед них - російські самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району", - пише СБУ.

За даними спецслужби, фігуранта затримали в квартирі його сина в Києві, "де він переховувався та планував втечу до Росії", а під час обшуків вилучили документи, печатки, комп'ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з РФ. Йому повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору, яка передбачає покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ім'я бізнесмена та назва компанії не розголошуються.

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