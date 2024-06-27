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Київ: зайнялась підстанція, без електрики тисяча споживачів

Валерій Сааков
27 червня 2024 р.

Трансформаторна підстанція в Шевченківському районі загорілась під час ввімкнення електроенергії, через що без енергопостачання залишилась тисяча споживачів.

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Пожежа на одному з енергооб'єктів Києва
Архівне фото пожежі на одному з енергетичних об'єктів Києва внаслідок російського удару. Нинішнє замикання не спричинило відкритого вогнюФото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

У Шевченківському районі Києва в четвер, 27 травня, сталося загоряння в трансформаторній підстанції, повідомляє міська військова адміністрація.

"За попередніми даними - коротке замикання при ввімкненні електропостачання. Без відкритого вогню", - йдеться в повідомленні КМВА.

Інформація щодо постраждалих не надходила. На місці працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У КМВА запевняють, що цей інцидент "жодним чином" не вплинув на життєзабезпечення Києва.

Кличко: Без електропостачання залишилися тисяча споживачів

Тим часом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що без енергопостачання залишилася одна тисяча споживачів.

Згодом він повідомив, що енергетикам вдалося протягом години перемкнути цих споживачів на резервні лінії.

Як повідомлялося, цього тижня на під час засідання ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму розвитку сонячної енергетики, щоб упоратися з нинішнім гострим дефіцитом електрогенерації внаслідок російських ударів по енергетичних ооб'єктах.

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