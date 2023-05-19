КМДА: За воєнного стану у Києві заборонена навігація суден

На час воєнного стану у Києві заборонена навігація річкових і інших суден і засобів для розваг на водних об’єктах. Крім того, в Києві не відкриватимуть пляжний сезон цього року.

У Києві на час воєнного стану заборонена навігація річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на воді, повідомляє Київська міська державна адміністрація у п'ятницю, 19 травня.

"Дозвіл на плавання суден, за зверненням суб’єктів господарювання, надається Київською міською військовою адміністрацією за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони міста Київ", - наголошується в повідомленні КМДА у Telegram.

Пляжного сезону в столиці не буде

Крім того, у цьому році у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Це рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомили в КМДА 18 травня.

Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на тлі постійних атак з боку військ РФ на столицю, киянам і гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі.

"На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", - цитує його пресслужба КМДА.

Пантелеєв також нагадав про чинну заборону на відвідування лісів, де здійснюють роботи з розмінування територій та виявляють вибухонебезпечні предмети.