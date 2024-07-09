У Києві внаслідок атаки РФ 8 липня загинули четверо дітей

За уточненою інформацією від української Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), унаслідок російської ракетної атаки відомо про 27 загиблих, із них четверо дітей. Поранення дістали 117 осіб, під час розбору завалів врятовані семеро людей, повідомляє ДСНС вранці у вівторок, 9 липня.

"Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика. Унаслідок учорашньої ворожої атаки по Києву загинуло 27 осіб, серед них 4 дитини, 117 - постраждали, 7 осіб врятовано", - ідеться в повідомленні ДСНС в Telegram.

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Екстрене засідання РБ ООН

Вранці 8 липня Росія била не тільки по Києву - масована атака, під час якої були застосовані близько 40 ракет різних типів - спричинила загибель людей і руйнування у Кривому Розі, Дніпрі, Краматорську, Слов'янську.

Рада Безпеки ООН 9 липня збереться на екстрене засідання, щоб обговорити ракетний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та російські обстріли інших міст України. Скликати Радбез зажадали Франція та Еквадор, їх підтримали Словенія, США та Великобританія. "Ми засудимо на засіданні Ради Безпеки підлий та нелюдський російський удар по лікарні, завданий минулої ночі", - заявила в соцмережі X постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд.