У Києві відновили електропостачання після атаки Росії

Енергокомпанія "ДТЕК" повідомила про повернення світла усім абонентам в Києві після ранкової масованої атаки Росії дронами. Внаслідок нападу у столиці України вранці залишалися без світла понад 12 тисяч точок обліку.

У Києві відновили електропостачання в усіх помешканнях, де сталися перебої внаслідок ранкової масованої атаки Росії дронами, повідомляє у суботу, 25 листопада, пресслужба енергетичної компанії "ДТЕК".

"Ремонтні бригади "ДТЕК" одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання. Наразі всі жителі столиці знову зі світлом", - зауважили в енергокомпанії. Там наголосили, що наразі в столиці відсутні аварійні відключення.

До того пресслужба "Укренерго" повідомила про пошкодження магістральних повітряних ліній електропередачі "Укренерго" та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні внаслідок атаки Росії. Там попередили про можливі перебої в постачанні електроенергії на період відновлювальних робіт у Києві та області.

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Після атаки дронів Росії, за даними міністерства енергетики, у центральній частині Києва без електроенергії залишилися 77 житлових будинків і 120 установ. Загалом по місту на ранок залишалися без світла понад 12 тисяч точок обліку. Крім того, зафіксували загоряння на одній з підстанцій. На Київщині було пошкоджено чотири лінії електропередачі 110 КВ, без електропостачання залишилися майже 17 тисяч клієнтів.

Також перебої в електриці внаслідок бойових дій та погіршення погодних умов зафіксували на Донеччині, Сумщині, Запоріжжі, Закарпатті, Харківщині, Херсонщині та Черкащині. Всього за добу енергетики повернули світло для понад 13,7 тисячі абонентів, зазначили в міненерго.

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Посолка США: Температура нижче нуля - РФ направляє дрони

Посолка США в Україні Бріджит Брінк пов'язала масовану атаку Росії по Україні з погіршенням погодних умов.

"Усю ніч у Києві активно працювали засоби ППО. Коли температура в Україні опускається нижче нуля, Росія цинічно направляє хвилі іранських дронів для нападу на столицю і країну. Дякую протиповітряним захисникам України", - написала вона в соцмережі Х.

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