У Києві троє постраждалих від ракетних ударів

У Києві від ракетних ударів Росії у четвер, 29 грудня, постраждало троє людей. Серед них 14-річна дівчинка, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Всім надається допомога. На місці працюють рятувальники", - написав він у Telegram та додав фото з місця події.

Після нічної атаки дронів-камікадзе Росія атакувала Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів, повідомили повітряні сили ЗСУ у Telegram. За даними радника голови ОП Михайло Подоляка, по Україні було випущено понад 120 ракет.



Міський голова Києві Віталій Кличко у соцмережах повідомив, що силами ППО у небі над Києвом було збито 16 ракет.

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