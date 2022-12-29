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Збиття ракети над Києвом
Збиття ракети над КиєвомФото: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У Києві троє постраждалих від ракетних ударів

Роман Губа
1 год. тому

Унаслідок нової ракетної атаки Росії у Києві наразі повідомляють про трьох постраждалих, серед них дитина.

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У Києві від ракетних ударів Росії у четвер, 29 грудня, постраждало троє людей. Серед них 14-річна дівчинка, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Всім надається допомога. На місці працюють рятувальники", - написав він у Telegram та додав фото з місця події.

Після нічної атаки дронів-камікадзе Росія атакувала Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів, повідомили повітряні сили ЗСУ у Telegram. За даними радника голови ОП Михайло Подоляка, по Україні було випущено понад 120 ракет.

Міський голова Києві Віталій Кличко у соцмережах повідомив, що силами ППО у небі над Києвом було збито 16 ракет.
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