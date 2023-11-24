У Києві тимчасово заборонили створення муралів

Заборона на створення муралів запроваджується, допоки не затвердять механізм погодження їхніх ескізів, зазначили в Київській міській раді.

Київська міська рада запровадила 23 листопада тимчасову заборону на створення нових муралів у столиці - до моменту розробки та затвердження прозорого й відкритого механізму погодження їхніх ескізів.

Як повідомляється на сайті Київради, проєкт рішення ініціювала депутатка Євгенія Кулеба. Вона обґрунтувала його необхідність тим, що нинішнє законодавство не врегульовує погодження створення муралів на будівлях.

"З публічних джерел відомо про збільшення випадків порушення правил благоустрою та створення у Києві муралів без погодження відповідними органами та мешканцями будинків. Також усе частіше виникає суспільний резонанс у зв'язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову", - зазначила Кулеба.

На думку депутатки, необхідний чіткий механізм погодження ескізів і локацій розміщення муралів, зокрема - задля збереження зовнішнього вигляду будівель та їхньої інтеграції в архітектурний контекст. Вона звертає увагу на усталену в світі практику, коли провідну роль в цьому процесі відіграють експертні ради.

"Попередньо передбачено, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та отримання інших, передбачених законодавством дозволів та погоджень", - розповіла Кулеба.

Поки це питання не врегульоване, тимчасова заборона є доцільною, вирішила Київрада.

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