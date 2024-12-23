У Києві та трьох областях екстрено вимикають електроенергію

У Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях у понеділок, 23 грудня, запровадили екстрені вимкнення електроенергії.

"Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців", - повідомила у понеділок компанія ДТЕК.

Окрім цього, "Сумиобленерго", "Чернігівобленерго" та "Полтаваобленерго" у понеділок повідомили про запровадження аварійних відключь у цих регіонах.

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" пояснила, що "причина тимчасового запровадження обмежень - необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей".

В Україні зростає споживання електроенергії

Вранці понеділка "Укренерго" заявляла про те, що споживання електроенергії в Україні зростає. Зокрема, 23 грудня станом на 9:30 ранку його рівень був на 2,5% вищим, ніж в цей же час 20 грудня. У НЕК це пояснили традиційним підвищенням споживання на початку робочого тижня, хмарною погодою і зниженням температури повітря у більшості регіонів. Також "Укренерго" закликало українців до ощадливого споживання електроенергії.

Нагадаємо, що колишній постійний представник України при ООН Сергій Кислиця днями заявив про те, що армія РФ здійснила з початку року 12 масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру, випустивши близько 1100 крилатих і балістичних ракет по її об'єктах.

За словами Кислиці, остання атака була однією з наймасштабніших - 13 грудня РФ застосувала 94 ракети і 193 дрони. Зважаючи на це, дипломат подякував партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України.