У Києві та області після атак пошкоджені електромережі

У Києві та області після атак пошкоджені електромережі2 листопада 2024 р.
Унаслідок масованої атаки дронами, яку російські війська здійснили у суботу, 2 листопада, в Київській області зафіксовано три випадки пошкодження електричних мереж, повідомила компанія ДТЕК.
Зокрема, через ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині була знеструмлена частина будинків у Голосіївському районі столиці. Енергетики перезаживили клієнтів і протягом години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту.
Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Там живлення вже відновили.
Третє пошкодження мереж зафіксоване в 10:57 в Вишгородському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи.
Станом на 12:00 в одному з населених пунктів області без світла залишалися 1860 абонентів, повідомили у Київські обласній військовій адміністрації.
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На Київщині поранена літня жінка
За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, через атаку в чотирьох районах області пошкоджено вісім приватних будинків, квартира в багатоповерховому будинку, дві господарчі споруди.
Також внаслідок падіння уламків дронів в приватному господарстві згорів комбайн.
Через падіння уламків поранення отримала 82-річна жінка. Її ушпиталили з ранами голови та гіпертонічним кризом.
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