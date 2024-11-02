У Києві та області після атак пошкоджені електромережі

Низка мешканців Києва та області лишилися без світла через повітряну атаку РФ. Частині абонентів вже відновили живлення, але принаймні одна високовольтна лінія потребує ремонту.

Унаслідок масованої атаки дронами, яку російські війська здійснили у суботу, 2 листопада, в Київській області зафіксовано три випадки пошкодження електричних мереж, повідомила компанія ДТЕК.

Зокрема, через ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині була знеструмлена частина будинків у Голосіївському районі столиці. Енергетики перезаживили клієнтів і протягом години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту.

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Там живлення вже відновили.

Третє пошкодження мереж зафіксоване в 10:57 в Вишгородському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи.

Станом на 12:00 в одному з населених пунктів області без світла залишалися 1860 абонентів, повідомили у Київські обласній військовій адміністрації.

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На Київщині поранена літня жінка

За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, через атаку в чотирьох районах області пошкоджено вісім приватних будинків, квартира в багатоповерховому будинку, дві господарчі споруди.

Також внаслідок падіння уламків дронів в приватному господарстві згорів комбайн.

Через падіння уламків поранення отримала 82-річна жінка. Її ушпиталили з ранами голови та гіпертонічним кризом.

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