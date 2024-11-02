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У Києві та області після атак пошкоджені електромережі

Степан Смишляєв
2 листопада 2024 р.

Низка мешканців Києва та області лишилися без світла через повітряну атаку РФ. Частині абонентів вже відновили живлення, але принаймні одна високовольтна лінія потребує ремонту.

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Дим над лініями електропередачі після атаки РФ (архівне фото)
Низка мешканців Києва та області лишилися без світла через повітряну атаку РФФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Унаслідок масованої атаки дронами, яку російські війська здійснили у суботу, 2 листопада, в Київській області зафіксовано три випадки пошкодження електричних мереж, повідомила компанія ДТЕК.

Зокрема, через ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині була знеструмлена частина будинків у Голосіївському районі столиці. Енергетики перезаживили клієнтів і протягом години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту.

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Там живлення вже відновили.

Третє пошкодження мереж зафіксоване в 10:57 в Вишгородському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи.

Станом на 12:00 в одному з населених пунктів області без світла залишалися 1860 абонентів, повідомили у Київські обласній військовій адміністрації.

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На Київщині поранена літня жінка

За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, через атаку в чотирьох районах області пошкоджено вісім приватних будинків, квартира в багатоповерховому будинку, дві господарчі споруди.

Також внаслідок падіння уламків дронів в приватному господарстві згорів комбайн.

Через падіння уламків поранення отримала 82-річна жінка. Її ушпиталили з ранами голови та гіпертонічним кризом. 

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