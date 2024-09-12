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У Києві та низці областей повертаються до відключень світла

Дмитро Шварц
12 вересня 2024 р.

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Черкаській та Донецькій областях задіюють стабілізаційні відключення електроенергії.

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Відключення електроенергії у Харкові, березень 2024 року
У Києві та низці облстей задіюють стабілізаційні відключення електроенергіїФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" у четвер, 12 вересня, видала вказівку задіяти стабілізаційні відключення електроенергії в Києві та низці областей.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень. За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні компанії ДТЕК у четвер.

Згодом начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині також з 13:00 до 23:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.

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Варто зазначити, що вранці четверга в НЕК "Укренерго" наголошували на необхідності ощадливого споживанні електроенергії протягом всієї доби.

"Споживання продовжує зростати. Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 4,5 відсотка вищим, ніж в цей же час у середу, 11 вересня. Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти", - йшлося у повідомленні "Укренерго".

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