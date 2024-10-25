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У Києві суди ухвалили перші тюремні вироки ухилянтам

Валерій Сааков
25 жовтня 2024 р.

Столичні суди ухвалили перші сім вироків чоловікам за ухилення від мобілізації. Двоє підсудних отримали 4 і 5 років ув'язнення, повідомили в Нацполіції.

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Судовий вирок
Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

Суди Києва ухвалили перші сім вироків щодо чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації. Як повідомила у п'ятницю, 25 жовтня, пресслужба поліції Києва, одного мешканця Солом'янського району засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами наступних  п'ять років.

"Загалом з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі", - йдеться в повідомленні.

Переважно досудове розслідування у кримінальних провадженнях, яке здійснюється за ухилення від мобілізації чи військового обліку розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), нагадали правоохоронці.

За ухилення військовозобов'язаних від призову під час мобілізації та постановки на військовий облік загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, застерегли в поліції Києва.

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