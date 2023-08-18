  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ЗлочинністьУкраїна

У Києві хотіли вбити заступника голови Податкової

Аліна Коломієць
2 год. тому

У центрі Києва стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Правоохоронці затримали виконавців і чекають від них показів на замовників.

https://p.dw.com/p/4VJSx
Затримання. Суд.
Нападників затримали, жертву врятувалиФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

У центрі Києва стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура, заявив у п'ятницю, 18 серпня, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

"Вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати", - написав він у Telegram.

Виконавців затримали. За словами депутата, вони дають покази на замовників.

Згодом цю інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку", - сказав він агенції "Інтерфакс-Україна", пообіцявши деталі згодом.

Читайте також: В Україні засудили на 12 років кілера за замах на Резнікова та Буданова

Федоров про "Дію", Starlink і податкові привілеї для ІТ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Антидронова система CORTEX Typhon

ЗСУ отримають засоби ППО на €105 млн від коаліції партнерів

Політика11 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український прапор в одному з деокупованих населених пунктів

"Пацифізм - це привілей". Українські ліві на війні

"Пацифізм - це привілей". Українські ліві на війні

Політика20 год. тому
Кораблі НАТО під час навчань у Чорному морі, 2021 рік

Експерт: НАТО має добитися свободи навігації у Чорному морі

Експерт: НАТО має добитися свободи навігації у Чорному морі

Політика20 год. тому
Лого МОК на смартфоні на тлі прапорів РФ та Білорусі

Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?

Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?

Спорт22 год. тому
external

Евакуація з Куп'янська: "Обстріли не стихають" (17.08.2023)

Евакуація з Куп'янська: "Обстріли не стихають" (17.08.2023)

Конфлікти22 год. тому02:05 хв.
Пам'ятник коню у Конотопі вважається одним із символів міста

Конотопська "битва" за вулиці: дерусифікація на практиці

Конотопська "битва" за вулиці: дерусифікація на практиці

Політика23 год. тому
Табличка із написом "Jugendamt" (югендамт)

Українські біженці у ФРН. Як і чому в них забирають дітей?

Українські біженці у ФРН. Як і чому в них забирають дітей?

Суспільство17 серпня 2023 р.
На головну сторінку