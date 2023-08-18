У Києві хотіли вбити заступника голови Податкової

У центрі Києва стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Правоохоронці затримали виконавців і чекають від них показів на замовників.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

У центрі Києва стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура, заявив у п'ятницю, 18 серпня, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати", - написав він у Telegram.

Виконавців затримали. За словами депутата, вони дають покази на замовників.

Згодом цю інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку", - сказав він агенції "Інтерфакс-Україна", пообіцявши деталі згодом.

Читайте також: В Україні засудили на 12 років кілера за замах на Резнікова та Буданова