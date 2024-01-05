У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети "Кинджал"

У Києві сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили бойову частину російської ракети "Кинджал". Під час останніх масованих обстрілів столиці армія РФ застосовувала ці ракети.

У Києві сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал". Про це у п'ятницю, 5 січня, повідомила пресслужба ДСНС.

"Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС - це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу. Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців - ракета "Кинджал", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

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Нагадаємо, що під час обстрілу вночі 29 грудня РФ застосувала проти України 122 ракети різних типів та 36 дронів. Українській ППО вдалося збити 114 цілей - 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Під час масованого обстрілу Києва 2 січня армія РФ використала балістичні ракети "Кинджал". Під час цього удару Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) збили 10 із 10 "кинджалів" за допомогою зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot.

Окрім того, сили ППО тоді збили ще 59 крилатих Х-101/Х-555/Х-55 і три крилаті ракети "Калібр". Загалом тоді по українських об'єктах критичної інфраструктури, промислових, цивільних і військових об'єктах війська РФ випустили 99 ракет різного типу.