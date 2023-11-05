Конфлікт поліції Києва і військового з побиттям розслідують

В мережі з'явилося відео, на якому нібито працівник поліції в Києві б'є військового. Правоохоронці кажуть, прикордонник поводився агресивно у комендантську годину, ДПСУ - повертався нічним поїздом у частину після ВЛК.

Київська міська прокуратура у неділю, 5 листопада, почала кримінальне провадження у зв'язку з оприлюдненням відео з імовірним побиттям військовослужбовця в районному управлінні поліції в Києві.

Досудове розслідування відкрите за фактом перевищення влади або службових повноважень. "У межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків. Також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управлінні поліції", - йдеться у повідомленні.

Поліція почала службову перевірку

Раніше у соціальних мережах поширили відео, на якому нібито зафіксовано, як працівник поліції б'є військового у відділку в Києві. Зокрема, користувачка Olya Zhornoklei заявила, що побили товариша її чоловіка.

Згодом поліція Києва підтвердила, що інцидент трапився вночі 3 листопада, і почала службову перевірку "з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту". Зазначається, що в той день поліція виявила чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину, і тому оперативник Шевченківського управління поліції попросив у нього документи. У цей момент, за даними пресслужби, до патрульних підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника.

"Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному з прикордонних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Поліція опублікувала відео з нагрудної камери свого співробітника, де ймовірно зафіксовано початок конфлікту.

ДПСУ: Військовий повертався після проходження ВЛК

У Державній прикордонній службі (ДПСУ) підтвердили, що військовий-учасник інциденту є прикордонником, і вже призначили службове розслідування "для повної і достовірної інформації того, що сталося".

"Військовий, що має акубаротравму, після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у той день повертався з Києва до місця розташування частини. Його потяг відходив із залізничного вокзалу вночі. Там він і перебував на момент початку комендантської години. Що призвело до конфлікту і його детальні обставини - зможемо більш детально сказати після всіх заходів перевірки", - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Він зауважив, що зі слів бійця ДПСУ, його не направляли на освідчення щодо алкогольного сп'яніння, хоч і стверджувалося, що він був напідпитку. "Тому і потребуємо встановлення об’єктивної картини того, що сталося", - додав Демченко.