У Києві розгортають нові блокпости: це "безпекові навчання"

З 25 по 28 грудня в Києві розгорнуть тимчасові блокпости та перевірятимуть транспорт і документи - в рамках "безпекових навчань", кажуть в КМВА.

У різних районах Києва силовики проводять "безпекові навчання", в рамках яких передбачається розгортання тимчасових блокпостів і перевірка транспорту та документів. Про це у вівторок, 26 грудня, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Навчання триватимуть з 25 по 28 грудня. Їх проводять угрупування сил і засобів оборони Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами.

Вони передбачають також встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

"Навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 00:00 до 05:00 діє комендантська година. В цей час заборонено без спецперепустки перебувати на вулиці, в громадських місцях чи переміщатися транспортом. Втім, за порушення комендантської години покарання не передбачене.

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