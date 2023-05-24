Серед ВПО, що втекли від війни до Києва, понад 66 тисяч дітей і майже 14 тисяч людей з інвалідністю, повідомили у КМДА.

У Києві проживає майже 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких понад 66 тисяч дітей, повідомили у середу, 24 травня, у Київській міській державній адміністрації.

"На сьогодні в Києві зареєстровано майже 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Із них понад 66 тисяч - діти до 18 років. Майже 14 тисяч - люди з інвалідністю. Близько 250 тисяч переїхали до Києва з територій, на яких ведуться бойові дії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внутрішньо переміщені особи, які зареєстрували місцем свого тимчасового проживання Київ, отримують усі ті ж самі пільги і допомогу, що й відповідні категорії киян. Для цього місто удвічі збільшило фінансування цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" до 4,8 мільярда гривень, що на понад 2 мільярди гривень більше порівняно з минулим роком.

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За соціальною програмою "Прихисток", за якою надається компенсація фізичним особам, які є власниками житла і які прийняли у себе внутрішньо переміщених осіб, у Києві розміщено 12,3 тисячі переселенців, допомоги сплачено у сумі майже 11 мільйонів гривень, повідомили у КМДА.

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Раніше уряд України заборонив стягувати борги за комуналку з переселенців. Окрім того, Верховна Рада має намір схвалити обов'язкову реструктуризацію кредитів для переселенців.