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У Києві пролунали вибухи до повітряної тривоги

Роман Губа
11 листопада 2023 р.

Зранку у столиці України пролунали кілька потужних вибухів. Згодом була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Кличко пояснює, що це була робота ППО.

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Київ
КиївФото: Gleb Garanich/REUTERS

Вранці у суботу, 11 листопада, у Києві пролунали кілька потужних вибухів. Невдовзі у місті оголосили повітряну тривогу. Міський глава столиці Віталій Кличко написав у Telegram, що це була робота систем протиповітряної оборони (ППО). "Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці", - йдеться у його дописі.

Нічна атака дронами

У ніч проти 11 листопада столицю атакували дрони типу "шахед". Усі повітряні сили збиті на підступах до міста, повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

"Дрони противника (за попередніми даними - баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Силами та засобами ППО всі повітряні цілі було уражено на підступах до Києва", - ідеться в повідомленні в Telegram КМВА.

"Існує велика ймовірність, що ворог у такий спосіб перевіряє систему ППО Києва", - додав Попко.

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