У Києві ліквідовано наслідки ракетного удару (онлайн)

Війна Росії проти України - новини неділі, 12 березня (оновлюється).

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Двоє дітей дістали поранення в Запорізькій області внаслідок гри з протитанковою гранатою, повідомляє пресслужба облуправління поліції. "В одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали двоє хлопчиків, 2012 і 2019 років народження. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти", - йдеться в повідомленні. У ньому наголошується, що поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли і принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми, який здетонував під час гри з ним. Виявилося, що цей предмет був руків'ям протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

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Двоє осіб загинули внаслідок російських обстрілів Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його інформацією, одна людина загинула у Тоненькому Очеретинської громади, і ще одна людина загинула і двоє поранених у Костянтинівці. Ще одна людина поранена у Миколаївці.

Лондон: Еліта РФ ізолюється від населення

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Російська еліта дедалі сильніше ізолюється від населення країни, йдеться у звіті розвідки міноборони Великобританії. Причиною цього, на думку британських розвідників, є значні втрати армії РФ у війні проти України. Від участі у воєнних діях у цьому сенсі найбільше страждають віддалені регіони, а такі міста, як Москва і Санкт-Петербург фактично не відчувають на собі втрат. У низці східних російських регіонів, за даними британської розвідки, смертність унаслідок мобілізації в 30-40 разів вища, ніж у столиці, якщо враховувати співвідношення до кількості населення. При цьому, наприклад, в Астраханській області близько 75 відсотків жертв розв'язаної Кремлем війни припадає на етнічні меншини - казахів і татар. Водночас міноборони РФ, як і раніше, прагне вирішити проблему постійної нестачі особового складу.

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У Києві ліквідовано наслідки ракетного удару по столиці, завданого російськими військами вранці 9 березня, повідомила вранці в неділю Київська міська військова адміністрація. "В Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста працює в штатному режимі. Київ вистояв. Столицю не зламати!", - цитує пресслужба адміністрації її голову Сергія Попка. Ліквідація наслідків ударів тривала понад три доби, майже добу без тепла залишалися 40 відсотків жителів столиці.

Харківщина під обстрілами

++09.46++

Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди у селі Западне. "На щастя, постраждалих серед цивільного населення за добу не було", - зауважив чиновник.

++09.30++

12 березня знову запрацює харківський метрополітен, повідомила ввечері у суботу міська рада Харкова. Оскільки трамваї і тролейбуси поки що не курсуватимуть, у місті розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яку впроваджують на час роботи метро і знеструмлення наземного електротранспорту, додали у міськраді.

Триває евакуація Куп'янського району

++09.07++

Через активні бойові дії в Харківській області зараз відбувається обов'язкова евакуація Куп'янського району, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону. За його словами, Куп'янський напрямок наразі є "найгарячішим", оскільки там проходить лінія фронту і російські військові постійно атакують позиції ЗСУ. Синєгубов додав, що всі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.

++08.48++

Втрати російської армії протягом доби становили 1090 особового складу противника, 8 танків і 4 артсистеми, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

++08.35++

Російські війська в ніч на неділю з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Очаків Миколаївської області з боку Кінбурнської коси, повідомив начальник Національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. "Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли з РСЗВ з боку Кінбурнської коси! Попередньо без жертв", - написав він у Telegram.

++08.20++

Протягом 11 березня російські сили не зробили жодних підтверджених просувань у Бахмуті, констатує Інститут вивчення війни (ISW). У черговому аналітичному огляді ISW йдеться про те, що як українські, так і російські джерела продовжують повідомляти про важкі бої в місті, але найманці "групи Вагнера", імовірно, дедалі більше застряють у міських районах, як-от промисловий комплекс "АЗОМ", і тому їм важко домогтися значних успіхів.

Аналітики звертають увагу на те, що офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила факт чвар у Кремлі, заявивши на форумі в Москві, що "триває битва, зокрема серед еліт". Під час дискусії Захарова заявила, що Кремль не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога Совінформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору в Росії через боротьбу між "елітами". Військові експерти підкреслюють, що заява Захарової підтверджує оцінки ISW щодо погіршення контролю Кремля над інформаційним простором, яким Путін значною мірою поступився квазінезалежним суб'єктам, а також щодо того, що Путін, вочевидь, не здатний вжити рішучих дій для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

++07.53++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину оперативно розширити постачання Києву артилерійських боєприпасів, нестачу яких він назвав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag проблемою номер один у боротьбі з російськими окупантами. В інтерв'ю Кулеба дав зрозуміти, що не очікує постачання західних винищувачів у найближчому майбутньому: "Тому ми зазначаємо, що навчання українських пілотів на західних винищувачах має розпочатися вже зараз, щоб, коли буде ухвалено рішення про надання літаків, ми не гаяли часу".

За словами Кулеби, Україна продовжить, попри значні втрати, рішуче обороняти Бахмут. Міністр пояснює це захистом інших міст регіону: "Якщо відступити від Бахмута, що це змінить? Росія візьме Бахмут і продовжить наступ на Часів Яр, тож кожне наступне місто за Бахмутом може спіткати та ж доля, що й Бахмут". Але чим довше триває захист Бахмута, то більша ймовірність того, що вона не спіткає й інші міста, заявив Дмитро Кулеба німецькій газеті.

++07.40++

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, 2 з яких - по місту Запоріжжя, а також 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у неділю.

"Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

++07.27++

У Чорному морі зараз перебувають чотири російські військові кораблі, розповіла речниця сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Через шторм усі російські ракетоносії завели в пункти базування, пояснила вона.

++07.20++

Минулої доби в окупованих російською армією Маріуполі та Маріупольському районі пролунало приблизно 20 вибухів, їхнім "епіцентром" був комбінат імені Ілліча, де масово зосереджені російські військові, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону. За його словами, в ніч на 11 березня вибухи було чути в селищі Мангуш Маріупольського району, вдень 11 березня - в районі аеропорту. Унаслідок завданих ударів загинуло щонайменше 20 військовослужбовців РФ, зазначив Андрющенко. Крім того, у Маріуполі "згорів вщент" один будинок, після того як на нього впали уламки від російської ракети, випущеної системою ППО, додав він.

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