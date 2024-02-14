У Києві попрощалися з загиблою бойовою медикинею з Німеччини

36-річна Діана Савіта Ваґнер з Німеччини воювала у складі підрозділу "Карпатська Січ" та загинула наприкінці січня на Сході України. Її поховали на Алеї Слави Лук'янівського цвинтаря в Києві.

У Києві у середу, 14 лютого, попрощалися із 36-річною Діаною Савітою Ваґнер (Diana Savita Wagner) - німкенею, яка воювала у складі підрозділу "Карпатська Січ" та загинула наприкінці січня на Сході України.

У розмові з журналістом DW восени 2022 року Діана Савіта Ваґнер, яка називала себе Вітою, казала, що до приїзду з Німеччини в Україну зовсім не мала воєнного досвіду. Навіть для загальновідомих військових понять, як-от "взвод" або "міномет", їй було важко знайти німецькі відповідники.

Фото Діани Савіти Ваґнер у руках українського військового Фото: Mykola Berdnyk/DW

Жінка розповідала, що спершу не мала наміру воювати, а планувала займатися гуманітарною допомогою. Після звільнення Київщини допомагала іноземним журналістам як водійка. Долучитись до війська вирішила після того, як побачила наслідки окупації та дізналася про масштаби злочинів, вчинених російськими військовими. "Тоді я подумала, що до біса лікувати симптоми, треба викорінювати причину", - пояснювала Віта у розмові з DW. Після військового вишколу вона стала бойовою медикинею, оскільки мала незакінчену медичну освіту.

Діану Савіту Ваґнер поховали у Києві, на Алеї Слави Лук'янівського цвинтаря.