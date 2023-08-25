У Києві помітили зменшення числа "вагнерівців" у Білорусі

Уже кілька днів поспіль у Білорусі меншає число бойовиків ПВК "Вагнер", кажуть у Держприкордонслужбі України. Тим часом у Лондоні прогнозують дестабілізацію в лавах "Вагнер" унаслідок імовірної загибелі Пригожина.

Уже кілька днів поспіль у Білорусі меншає число бойовиків ПВК "Вагнер", кажуть у Держприкордонслужбі України. Тим часом у Лондоні прогнозують дестабілізацію в лавах "Вагнер" унаслідок імовірної загибелі ватажка й засновника ПВК Євгена Пригожина в авіакатастрофі.

Кількість розміщених на території Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" уже кілька днів поспіль зменшується. Таку заяву зробив у п'ятницю, 25 серпня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

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"Щодо перебування російських найманців у Білорусі, то можу зазначити, що ще до 23 серпня - до тих подій, які відбулися (...), ми фіксували, що кількість найманців у Білорусі зменшується. Незначно, не швидко, але поступово кількість "вагнерівців" у Білорусі йшла на пониження. І тепер зрозуміло, що з 23 числа їхня кількість також продовжує зменшуватися", - сказав Демченко, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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За словами Демченка, після подій у РФ "треба ставитися по-іншому до перебування найманців у Білорусі". "За нашою інформацією, вони виїжджали в РФ, зокрема під приводом відпусток, але далі вони не поверталися в Білорусь", - зазначив речник відомства.

Загалом ситуація на кордоні залишається контрольованою, наголосили в Держприкордонслужбі.

У Лондоні прогнозують дестабілізацію у лавах ПВК "Вагнер"

Водночас аналітики військової розвідки міністерства оборони Великобританії не виключають високої ймовірності дестабілізації в лавах ПВК "Вагнер" після ймовірної загибелі ватажка російських найманців Євгена Пригожина. Таке припущення містить оприлюднений 25 серпня щоденний аналітичний огляд британських розвідників на платформі X (відомій раніше як Twitter).

Автори огляду визнають, що "наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту, і відомо, що він дотримується виняткових заходів безпеки". "Однак дуже ймовірно, що він справді загинув. Загибель Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізаційний вплив на групу Вагнера. Його особисті риси - гіперактивність, виняткова зухвалість, прагнення до результату і надзвичайна жорстокість - вирізняли (ПВК. - Ред.) "Вагнер" і навряд чи знайдеться наступник, який мав би аналогічні риси", - йдеться в огляді.

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Крім того, порожнечу у керівництві ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина посилюють і повідомлення про загибель засновника і польового командира Дмитра Уткіна, а також Валерія Чекалова, що відав питаннями логістики, кажуть у Лондоні. Раніше російські ЗМІ та органи влади повідомили, що Уткін і Чекалов також були на борту літака, яким летів Пригожин, і який зазнав авіатрощі.