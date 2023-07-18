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У Києві поліція не штрафує за музику та книги російською

Олександр Куницький
43 хв. тому

За порушення встановленого Київською міськрадою мораторію на музику та книги російською мовою поліція не накладає штрафи. Правоохоронці лише проводять серед жителів столиці роз'яснювальну роботу.

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Демонтаж пам'ятника українсько-російській дружбі, 26 квітня 2022 року
Знесення пам'ятника українсько-російській дружбі, 26 квітня 2022 рокуФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Мешканців Києва не штрафують за порушення мораторію на публічне використання культурного продукту російською мовою на території столиці України. Про це "Українським Новинам" повідомили у вівторок, 18 липня, в Національній поліції міста Києва.

Як зазначили правоохоронці, нині проводиться тільки роз'яснювальна робота серед населення - поліція інформує жителів Києва, що вмикати російські пісні і продавати російські книги у публічних місцях заборонено. "При патрулюванні наші поліцейські роз'яснюють про таку заборону", - зазначили в поліції.

Рішення міськради суперечить Конституції

Як повідомляла DW, за законом не передбачено жодної відповідальності за порушення встановленого Київською міськрадою мораторію. "Всі ці заборони місцевої влади є суто політичним кроком. Тільки парламент може встановлювати такі заборони на рівні законів і тільки тоді вони будуть обов'язковими для виконання і за їх порушення передбачена відповідальність",  - констатував правозахисник Центру громадянських свобод Володимир Яворський. Ухвалення ж місцевою владою таких рішень суперечить Конституції, тому що такі заборони - дискримінаційні, наголошує він.

Як повідомлялось, 13 липня Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання культурного продукту російською мовою на території Києва. 

19 червня 2022 року Верховна Рада обмежила використання пісень російських артистів у громадському просторі. Зокрема, накладена заборона на гастролі в Україні російських співаків, які не засуджують війну Росії проти України. 

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