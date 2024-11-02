У Києві падіння уламків дронів зафіксували в шести районах

У Києві падіння уламків дронів зафіксували в шести районах2 листопада 2024 р.
У Києві внаслідок масштабної атаки російських дронів у ніч та вранці в суботу, 2 листопада, й дій сил протиповітряної оборони сталося падіння уламків дронів у шести районах міста.
Пожежа в 16-поверхівці в Святошинському районі
Найбільше пошкоджень зафіксовано у Святошинському районі, де внаслідок падіння уламків дрона загорілися два останніх поверхи 16-поверхового будинку. У КМВА повідомили, що внаслідок того інциденту постраждав поліцейський. Пожежу вдалося загасити.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих через цей випадок. Крім того, у КМВА кажуть, що від падіння уламків БпЛА у Святошинському районі пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.
Іншою багатоповерхівкою, що зазнала шкоди від російського удару, став 22-поверховий житловий будинок у Голосіївському районі. У будівлі частково пошкоджено скління кількох квартир, але обійшлося без пожежі та постраждалих, кажуть у КМВА.
Крім того, у Солом’янському районі пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків. Пошкодженими виявилися також п'ять автомобілів. Про пожежі й постраждалих у цій частині української столиці не повідомляється.
Від падіння уламків російських дронів потерпав і Дніпровський район, де, за попередньою інформацією, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. Даних щодо постраждалих не надходило.
Палала багатоповерхова будівля в Шевченківському районі
У Шевченківському районі унаслідок російської атаки сталося загоряння між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі. У КМВА запевнили, що пожежу вдалося ліквідувати, а постраждалих немає.
Так само у Печерському районі у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон, обійшлося без постраждалих та пожежі.
Відбій повітряної тривоги в Києві пролунав лише о 10:05, однак у області вона триває й надалі.