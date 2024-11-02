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У Києві падіння уламків дронів зафіксували в шести районах

Валерій Сааков
2 листопада 2024 р.

У Києві досі триває повітряна тривога. Влада міста повідомила про падіння уламків у шести районах міста. Достеменно відомо про одного постраждалого.

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Наслідки падіння російського дрона на 16-поверхівку в Святошинському районі Києва
Наслідки падіння російського дрона на 16-поверхівку в Святошинському районі КиєваФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

У Києві внаслідок масштабної атаки російських дронів у ніч та вранці в суботу, 2 листопада, й дій сил протиповітряної оборони сталося падіння уламків дронів у шести районах міста.

Пожежа в 16-поверхівці в Святошинському районі

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Святошинському районі, де внаслідок падіння уламків дрона загорілися два останніх поверхи 16-поверхового будинку. У КМВА повідомили, що внаслідок того інциденту постраждав поліцейський. Пожежу вдалося загасити.

Пожежу вдалося загасити
Пожежу вдалося загаситиФото: Ukrainian State Emergency Servic/AFP

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих через цей випадок. Крім того, у КМВА кажуть, що від падіння уламків БпЛА у Святошинському районі пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

Іншою багатоповерхівкою, що зазнала шкоди від російського удару, став 22-поверховий житловий будинок у Голосіївському районі. У будівлі частково пошкоджено скління кількох квартир, але обійшлося без пожежі та постраждалих, кажуть у КМВА.

Крім того, у Солом’янському районі пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків. Пошкодженими виявилися також п'ять автомобілів. Про пожежі й постраждалих у цій частині української столиці не повідомляється.

Наслідки падіння дрона на багатоповерхівку в Києві
У багатьох будинках вибуховою хвилею повибивало шибкиФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Від падіння уламків російських дронів потерпав і Дніпровський район, де, за попередньою інформацією, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. Даних щодо постраждалих не надходило.

Палала багатоповерхова будівля в Шевченківському районі

У Шевченківському районі унаслідок російської атаки сталося загоряння між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі. У КМВА запевнили, що пожежу вдалося ліквідувати, а постраждалих немає.

Так само у Печерському районі у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон, обійшлося без постраждалих та пожежі.

Відбій повітряної тривоги в Києві пролунав лише о 10:05, однак у області вона триває й надалі.

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