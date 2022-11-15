У Києві лунають вибухи

265-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 15 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 15 листопада (час київський).

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У Києві приліт у центральному районі міста, повідомляють місцеві Telegram-канали. У столиці оголошена повітряна тривога.

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Українські ЗМІ та очевидці повідомляють про звуки вибухів у Києві. За попередніми даними, працює ППО.

Керівник Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба попередив про небезпеку ракетного обстрілу Київщини.

++ 15.00++

По всій Україні оголошена повітряна тривога. Громадян закликають залишатися в укриттях.

++14.46++

Росія виступає категорично проти резолюції Генасамблеї ООН про репарації Москви Україні, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков. "Природно, організатори цього процесу намагаються завершити пограбування наших ЗВР (золото-валютних резервів - Ред.), які були абсолютно незаконним чином заблоковані. Власне, (це. - Ред.) формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Рішення це не є юридично зобов'язальним, так ми до нього і будемо ставитися. (...) Категорично проти цього", - сказав Пєсков журналістам, цитує "Інтерфакс". Він зазначив, що "Росія робитиме все, що можливо" для недопущення вилучення заморожених російських активів.

++14.37++

Поліція має інформацію від місцевих жителів про щонайменше три катівні, облаштовані окупантами в Херсоні та області, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону. "Безпосередньо в Херсоні на сьогодні працює 500 працівників поліції, ще близько 300 працюють на всій території деокупованої території Херсонської області", - сказав очільник Нацполіції, цитує "Інтерфакс-Україна". За словами посадовця, після розмінування розпочнуться слідчі дії.

++14.20++

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про ворожі ракети над областю і закликав жителів перейти в укриття. "Ракети в повітрі. В укриття", - написав він у Telegram-каналі .

++14.14++

Рада ЄС офіційно оголосила започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), покликану й надалі надавати допомогу Україні в її протистоянні російській агресії. Як зазначається в повідомленні на офіційному сайті Європейської Ради , мета місії, що формально заснована 17 жовтня, - "посилення військового потенціалу Збройних Сил України", що має дозволити їм "захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захист цивільного населення". Місія EUMAM має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України в різних місцях на території держав-членів ЄС. Командуватиме місією віцеадмірал Ерве Бліжон.

++13.43++

На Херсонщині російські окупаційні війська на лівому березі Дніпра відступають углиб від облаштованих рубежів на 15-20 кілометрів, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. "Гіпотетично вони можуть загрожувати Херсону, тому що відстань дає змогу використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці й використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв'язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра з просування углиб від берега на 15-20 кілометрів", - розповіла Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо". Вона зазначила, що в такий спосіб російські окупаційні сили намагаються убезпечити свої логістичні ланцюжки від ударів українських військ. На правому березі на деокупованих територіях площею 4 870 квадратних кілометрів тривають стабілізаційні заходи, додала вона.

++12.57++

Росія має піти з України та припинити "варварську війну". Таку заяву зробив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на саміті G20 на Балі, передає Sky News . "Росія повинна піти з України й припинити варварську війну", - наполіг британський прем'єр. Сунак також дорікнув Росії, заявивши, що "країни не мають вдиратися до своїх сусідів". "Країни не мають вдиратися в сусідні країни, не мають атакувати цивільну інфраструктуру та цивільне населення і не мають загрожувати ядерною ескалацією", - сказав очільник британського уряду. Різкий осуд Ріші Сунака викликав і факт відсутності президента РФ Володимира Путіна на саміті на Балі.

Крім того, прем'єр Великобританії наголосив на підтримці України. "Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він. Як пише Sky News, Сунак намагатиметься скористатися самітом, щоб спонукати найпотужніші економіки світу докладати більше зусиль задля зменшення залежності від російського експорту.

++12.28++

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі на полях саміту G20 на Балі з лідером КНР Сі Цзіньпіном попросив останнього переконати Володимира Путіна зупинити "ескалацію" в Україні та повернутися за "стіл переговорів", повідомляє французький канал BFM TV із посиланням на Єлисейський палац. Тим часом сам Єлисейський палац поінформував, що Макрон висловив занепокоєння продовженням війни, наслідки якої виходять за європейські кордони й мають бути подолані за тісної координації між Францією і Китаєм. "Глави двох держав підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності та суверенітету України й висловили згоду щодо невідкладності деескалації. Вони підтвердили свою тверду позицію щодо неприпустимості використання ядерної зброї. Голова Сі висловився на підтримку ініціатив президента республіки стосовно досягнення миру", - йдеться в повідомленні пресслужби Макрона.

++12.20++

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно знову повернутися за стіл переговорів. "Я неодноразово говорив, що нам потрібно знайти спосіб повернутися на шлях, що веде до припинення вогню та дипломатії щодо ситуації в Україні", - наводить The Times of India слова індійського прем'єра, сказані на відкритті саміту G20 на Балі.

++12.16++

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити звернення до парламентів держав світу з проханням визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у вівторок.

Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони людських життів, мільйони людей загинули від жахливої смерті внаслідок злочинної політики тоталітарного режиму в той час, коли кораблі, навантажені українським зерном, виходили з українських портів, зазначено в пояснювальній записці до проєкту постанови. Крім того, в супровідному документі наголошується, що нині, коли Україна знову потерпає від агресії з боку РФ, коли відбувається масове порушення прав і свобод громадян України, важливо згадати уроки історії.

"Особливо необхідною в нинішніх умовах для України є підтримка демократичних держав світу, в тому числі визнання ними геноцидом українського народу Голодомору 1932-1933 років", - наголошується в пояснювальній записці. Серед авторів проєкту постанови керівники парламенту - голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник та заступник Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

++12.10++

Російські війська завдали авіаудару по Вугледару, також вели артобстріл цього населеного пункту. Крім того, зранку зазнала масованого артобстрілу й Авдіївка, постраждалих немає, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "На Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли по Вугледару. Також на території громади під вогонь потрапили Павлівка і Пречистівка - без жертв. На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру", - написав Кириленко в Telegram-каналі . Інформація про постраждалих не надходила. Також, за інформацією ОВА, на Горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад. Постраждалих серед цивільних немає.

++12.04++

АТ "Укрпошта" повертається до Херсона й відкриває у вівторок перші два відділення. "Як обіцяли, повертаємося до Херсона й робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші два відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі . Він також повідомив про підписання наказу про відновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року.

++11.57++

МЗС України закликає Африканський Союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Путін відправляє ув'язнених у Росії африканських громадян на війну в Україні. Вбито колишнього замбійського студента. Ми закликаємо Африканський Союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян. Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна", - написав Ніколенко у Twitter.

++11.29++

У Кремлі відповіли на заяви президента України Володимира Зеленського про неможливість будь-якого "Мінська-3". "Заява Зеленського про те, що ніякого "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - сказав російському пропагандистському ресурсу РИА Новости речник президента РФ Дмитро Пєсков.

++11.15++

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має пережити політичну трансформацію після поразки в війні з Україною, оскільки, на його думку, вона не може й надалі існувати у нинішньому вигляді. "Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді й з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію", - написав Подоляк у Twitter.

++10.58++

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі, що перебуває під контролем УПЦ (МП). "Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "рускій мір", - ідеться в повідомленні української спецслужби в Telegram-каналі. "Наразі всі матеріали скеровано для проведення відповідних експертиз", - інформують у СБУ. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Раніше керівник СБУ Василь Малюк заявив, що цей інцидент не залишиться без реакції у відповідь. "Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - запевняв Малюк.

++10.51++

Міноборони РФ 13 та 14 листопада повідомляло про просування російських військ у Донецькій області. Ймовірно, мета цих заяв - наголосити на активізації наступальних операцій на Донеччині після виведення військ із правого берега Дніпра на Херсонщині, йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 листопада. "Російські сили, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах (на Донеччині - ІФ) найближчими днями й тижнями, але навряд чи ці успіхи будуть значними в оперативному плані. Схоже на те, що міноборони Росії висуває конкретніші територіальні претензії для створення інформаційних умов задля того, щоб представити успіхи Росії в Донецькій області та відвернути увагу від невдоволення через втрати в Херсонській області", - наголошується в огляді аналітиків.

++10.41++

Після відступу з Херсона російське керівництво зробило розташоване на Азовському морі портове місто Генічеськ "тимчасовою столицею" окупованої частини регіону і, ймовірно, передислокує туди військові командні пункти, припускають автори щоденного огляду британської військової розвідки, оприлюдненого в Twitter міноборони Великобританії. "Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та побоювання російського командування, що зміцнює свою оборону на півдні України", - йдеться в аналізі. Переваги Генічеська - вигідне розташування для координації дій проти ймовірних загроз як з боку Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для надходження підкріплень з Криму. "В першу чергу він розташований поза зоною ураження українських артсистем, що завдали значної шкоди російським польовим командним пунктам", - виснували британські військові розвідники.

++09.53++

Засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони у вівторок у Брюсселі обговорить під час однієї з програмних дискусій запуск місії ЄС з вишколу українських військовослужбовців. Про це журналістам на умовах анонімності розповів високопоставлений єврочиновник. Функціонер ЄС пояснив, що офіційне рішення щодо місії для збройних сил України - EUMAM Ukraine - ухвалюється главами МЗС країн ЄС, проте "обговорення суті питання відбудеться головним чином між міністрами оборони на засіданні у вівторок". "Вперше таку місію буде повністю організовано на території Європейського Союзу", - додав він, цитує "Інтерфакс-Україна". Чиновник зазначив, що це не суперечить законодавству Євросоюзу, бо вояки, які пройшли навчання, повернуться в Україну. Джерело нагадало, що головне завдання місії - підготовка близько 15 тисяч українських військових. При цьому він наголосив, що вони не тільки відбудуть вишкіл, але також будуть забезпечені боєприпасами, на які передбачено витратити 16 мільйонів євро. Початково мандат місії розрахований на два роки. Сума загальних витрат, запланована на цей період, становитиме 106,7 мільйона євро, додав неназваний єврофункціонер.

++09.38++

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 431 дитина, понад 843 дитини отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Станом на ранок 15 листопада 2022 року понад 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 431 дитина загинула і понад 834 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 422, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31", - сказано у повідомленні в Telegram-каналі відомства. Водночас у Офісі генпрокурора визнають, що ці дані є неповними.



++09.29++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на запит України найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на три активні атомні електростанції в Україні - Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську АЕС, а також до Чорнобильської зони, заявив генеральний директор організації Рафаель Гроссі. "Одразу після того, як я отримав останній запит від України, ми розробили конкретні пропозиції та розпочали підготовку матеріально-технічних деталей, і тепер ми готові незабаром розгорнути ці нові місії", - сказав Гроссі, якого цитує сайт МАГАТЕ.

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++09.06++

"Укрзалізниця" відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом, куди вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії прибув пасажирський потяг з Києва, повідомляє онлайн-видання "Українська правда".

++08.50++

На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих під час окупації, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Новому", - написав посадовець. Крім того, за його даними, за добу 14 листопада на Донеччині від обстрілів росіян загинула одна особа, ще одна людина отримала поранення.

++08.38++

У ніч на вівторок російські війська завдали чергового ракетного удару по передмістю Запоріжжя, про що повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був завдавати удару (4 ракети, імовірно С-300) по передмістю Запоріжжя", - йдеться у дописі посадовця в Telegram-каналі. Постраждалих та руйнувань не виявлено, додав Старух.



++08.29++

Російські окупаційні війська в ніч на вівторок вчергове обстріляли з РСЗВ "Град" та важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram-каналі. "Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів", - поінформував посадовець. За даними Резніченка, в Нікополі російські снаряди поцілили у багатоповерхові та приватні будинки та комерційне підприємство. Крім того, унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень лінії електропередач та газогін, а також знищено кілька господарських споруд. Утім, про постраждалих не повідомляється. Деталі обстрілів ще уточнюються, додав Резніченко.

++08.18++

Протягом минулої доби російські агресори завдали чотири ракетних та 23 авіаційні удари, а також понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні, опублікованому на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

++08.03++

Пентагон уклав кілька контрактів із компанією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS для потреб американської армії. Нові РСЗВ мають компенсувати кількість систем HIMARS, які були відправлені Україні. Загальна сума контрактів становить близько 520 мільйонів доларів, пише видання Washington Examiner з посиланням на заступника глави міноборони США з питань закупівель і технічного забезпечення Білла Лапланта.

++07.51++

Президент України Володимир Зеленський закликав створити міжнародний орган, який закріпить "ключові елементи післявоєнної архітектури безпеки", спрямовані на запобігання новим спробам агресії з боку РФ. Таку думку він висловив у відеозверненні до учасників саміту G20, що розпочався в Індонезії. Текст промови опубліковано на сайті президента України. Крім того, український лідер укотре закликав організувати міжнародний трибунал, метою якого буде притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів РФ в Україні.

++07.43++

У Києві повідомляють про плани російських окупаційних військ провести повну евакуацію цивільного населення з міст Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області вглиб тимчасово окупованих територій через складну гуманітарну ситуацію. Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

++07.34++

Білорусь залучила додаткові підрозділи міліції та ОМОН у регіони, що межують з Україною, - як стверджує міністр внутрішніх справ країни Іван Кубраков, "заходи безпеки" було посилено в 14 районах Брестської та Гомельської областей країни. Крім того, рівень охорони підвищено в територіальних органах внутрішніх справ Білорусі.

++07.28++

Україна нагородила трьох німецьких журналістів орденами "За заслуги" 3-го ступеня за висвітлення ситуації в країні в німецьких медіа. Нагороди отримали головний редактор Die Welt Ульф Пошард (Ulf Poschardt), а також заступник головного редактора і редактор відділу політики видання Bild Пауль Ронцгаймер (Paul Ronzheimer) і Юліан Репке (Julian Röpcke). Крім того, ордени одержать кілька журналістів із Польщі, Латвії та США, міністр оборони Литви Арвідас Ануджаускас, ексміністр оборони Італії Лоренцо Геріні, глава польського МЗС Збігнєв Рау і керівник турецького виробника безпілотників Baykar Сельчук Байрактар.

++07.19++

Уряд Замбії зажадав від РФ роз'яснити обставини вербування і загибелі громадянина африканської країни, який із 2020 року відбував тюремний термін у Росії, але у вересні загинув під час бойових дій в Україні.

Раніше МЗС Замбії заявило, що 23-річний Лемехані Натан Ньіренда, який виїхав навчатися до РФ, але потім потрапив до в'язниці, 22 вересня загинув в Україні - його тіло доправили до Ростова-на-Дону, незабаром його повернуть на батьківщину. Водночас у законах РФ, що стосуються укладення контрактів про військову службу, зазначено, що їй не можуть підлягати люди із судимістю - незалежно від їхнього громадянства.

++07.09++

США вивчають можливість модифікувати ударні безпілотники Gray Eagle для подальшої передачі їх в Україну, повідомляє телеканал CNN . Одним із завдань, які планує вирішити Пентагон, є внесення таких змін у конструкцію БПЛА, що дали б змогу запобігти отриманню противником даних про використані при створенні Gray Eagle секретні технології. Джерела телеканалу стверджують, що такі модифікації можливі, але це потребує часу.