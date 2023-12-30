У Києві кількість жертв удару РФ зросла до 16 (оновлено)

У столиці станом на середину дня 30 грудня вже відомо про 16 загиблих внаслідок вчорашнього комбінованого удару РФ, у Запоріжжі - про дев'ятьох. Загалом масована атака Росії 29 грудня забрала життя щонайменше 39 людей.

У Києві внаслідок масованого удару військ РФ 29 грудня загинули 16 людей, повідомив у суботу, 30 грудня, мер столиці Віталій Кличко. За його попередніми даними, зранку з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще чотирьох загиблих. Згодом він додав, що деблокували тіла ще двох загиблих, а ще пізніше повідомив, що загалом рятувальники дістали з-під завалів тіла 16 жертв.

"Атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали", - написав Кличко у Telegram.

1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби, додав він.

Також кількість жертв російського удару виросла в Запоріжжі – до дев'яти, повідомив зранку 30 грудня у Telegram очільник Запорізької обласної військової (ОВА) Юрій Малашко. У місті оголосили 30 грудня днем жалоби за загиблими.

Також 30 грудня день жалоби оголосили і в Дніпрі, де російський удар напередодні забрав життя шістьох цивільних, повідомив у Telegram очільник ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, вночі та зранку 29 грудня Росія атакувала Україну 158 ракетами і дронами. 114 з них вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Під удар потрапили цивільні, промислові, військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Внаслідок удару, за повідомленнями місцевих ОВА, загинули щонайменше 39 людей, понад 160 - зазнали поранень.

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