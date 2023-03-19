Україна і РФ прокоментували заяву міністра ФРН про ордер МКС

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву міністра юстиції ФРН Марко Бушманна (Marco Buschmann) щодо ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) і перспективи арешту президента РФ Володимира Путіна.

"Дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного Путіна В.В." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований", - написав Подоляк у Twitter у неділю, 19 березня, і додав, що міжнародний ордер слід виконувати.

У Росії висловили "неабияке занепокоєння"

Натомість у Росії голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку висловлюванням німецького міністра, повідомило відомство, назвавши незаконною вимогу суду в Гаазі.

Водночас посол Росії у ФРН Сергій Нечаєв повідомив, що заяви офіційних осіб Німеччини щодо підтримки рішення МКС "викликають неабияке занепокоєння".

Бушманн: У ФРН Путіна очікуватиме арешт

Німеччина виконає рішення МКС, якщо російський президент прибуде на територію країни, сказав міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, цитати з якого було оприлюднено на сайті bild.de напередодні.

За словами Бушманна, Німеччина буде зобов'язана затримати Путіна і передати його МКС відповідно до ордера на арешт, про який було оголошено 17 березня. На думку міністра, вже найближчим часом МКС звернеться до Інтерполу і держав, які визнають юрисдикцію суду, з відповідним проханням.

"Після цього Німеччина зобов'язана заарештувати президента Путіна і передати його МКС, якщо він потрапить на територію Німеччини", - сказав Бушманн журналістам видання.

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав рішення МКС щодо видачі ордера на арешт Путіна . "Ніхто не стоїть вище права і закону", - сказав канцлер 18 березня, під час візиту до Токіо.

Раніше офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що рішення МКС для Москви не мають жодного значення. "Росія не є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не має зобов'язань щодо нього", - написала вона в Telegram.

Як повідомлялося, суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Пуітна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової. Суд вважає їх обох особами, що, імовірно, відповідальні за скоєння воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалося з 24 лютого 2022 року.

