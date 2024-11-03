У Києві дрони пошкодили корпус університету Шевченка

Під час російської атаки ударних дронів у ніч на 3 жовтня був пошкоджений навчальний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Через це навчання поки відбуватиметься в дистанційному режимі.

Під час російської атаки ударних дронів у ніч на неділю, 3 жовтня, був пошкоджений навчальний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчаються студенти Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень. Найближчий тиждень, з 4 по 8 листопада, всі заняття переводяться у дистанційну форму", - повідомили в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин університету у неділю.

Корпус Інституту журналістики університету імені Шевченка також повідомив про те, що у зв'язку з атакою у найближчий тиждень навчання відбуватиметься в дистанційному режимі.

За даними ЗМІ, внаслідок падіння збитих дронів скло вибито в п'яти будівлях.

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Уламки збитих дронів нанесли пошкодження у двох районах Києва

За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), під час нічної атаки дрони заходили на столицю різними курсами на дуже малих висотах. "Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала п'ять з половиною годин. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці", - йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Унаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах столиці: "У Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше п'яти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих - немає".

Нагадаємо, що в ніч на 2 листопада у уламки одного з випущених росіянами БпЛА влучили у верхні поверхи багатоповерхового будинку Святошинського району Києва.

Минулої ночі, за даними Повітряних сил ЗСУ, РФ атакувала Україну 96 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, з яких сили ППО збили 66, ще 27 випущених безпілотників було локаційно втрачено, а один БпЛА залетів у повітряний простір Білорусі.