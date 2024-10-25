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У Києві дрон влучив у багатоповерхівку: є пошкодження

Ольга Журавльова | Валерій Сааков
25 жовтня 2024 р.

Унаслідок атаки БПЛА зайнялася пожежа у багатоповерхівці в Солом'янському районі. Пошкоджено квартири на кількох поверхах.

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Нічний Київ, вересень, 2024
Столиця України знову під атакою російських дронів-камікадзеФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

У Києві увечері п'ятниці, 25 жовтня, внаслідок влучання дрона здійнялася пожежа у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи", - повідомив він у Telegram.

Пізніше Кличко уточнив, що в будинку, куди влучив ворожий БПЛА, пошкоджено квартири на 17, 18, 19 поверхах. "Усі екстрені служби на місці", - зазначив він.

За даними Київської міської військової адміністрації,у багатоквартирному будинку в Солом'янському районі проводиться евакуація мешканців. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У КМВА повідомили про пошкодження з 17 по 21 поверхи. Евакуйовано понад 100 людей.

Тим часом у ДСНС повідомили, що на місці працює 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

"Крім того, є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих", - повідомили в КМВА.

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