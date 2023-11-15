У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну
У Києві в середу, 15 листопада, демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, який знаходився на Берестейському проспекті в парку імені Івана Багряного (колишній парк Пушкіна. - Ред.) неподалік парку Київського політехнічного інституту.
"Пушкін - всьо!", - написав у Facebook депутат Київської міської ради, радник мера Дмитро Білоцерковець та оприлюднив відео демонтажу пам'ятника.
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Наступний - Щорс?
10 листопада уряд ухвалив постанову про вилучення з державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення низки пам'ятників, що дозволяє місцевій владі ухвалювати рішення про їхній демонтаж і переміщення.
Зокрема, з реєстру вилучили такі об'єкти в Києві: пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті, більшовицькому військовому командиру Миколі Щорсу на бульварі Шевченка, могилу радянського генерала Миколи Ватутіна в Маріїнському парку, корабель "Железняков", пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець".
Крім цього, з реєстру вилучили пам'ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Михайлу Воронцову в Одесі, полководцю Олександру Суворову в Ізмаїлі, адміралу Федору Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді та меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.
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