У Києві без світла залишаються 450 тисяч помешкань

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 4 листопада (час київський).

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Президент Індонезії Джоко Відодо, який 15-16 листопада прийматиме саміт Великої двадцятки, заявив, що не знає, чи збирається прибути на захід президент РФ Володимир Путін. "Він хотів взяти участь, але на даний момент не зміг вирішити (щодо своєї участі у саміті G20. - Ред.)", - сказав Відодо у п'ятницю в інтерв'ю місцевій газеті Kompas, цитує AFP. Він нагадав, що у серпні Путін прийняв запрошення взяти участь у саміті. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиму участі у саміті, якщо на ньому буде присутній Путін.

++09.30++

У Бучанському районі Київської області підрозділами ДСНС виконуються роботи з виявлення і знищення вибухонебезпечних предметів, через що в деяких громадах можна чути звуки вибухів, попередили у Київській обласній військовій адміністрації.

++09.20++

Російські окупанти в ніч на п'ятницю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, є руйнування, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Уночі 3 листопада близько 23:30 ворог обстріляв один із районів Миколаєва ракетами типу С-300", - написав він у Telegram. За його словами, в результаті зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю і автомобілі. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яку рятувальники оперативно ліквідували. Попередньо без жертв і потерпілих. Також Кім повідомив про низку обстрілів інших населених пунктів Миколаївщини, під час яких також обійшлося без жертв.

++08.55++

У Донецькій області протягом 3 листопада російські війська вбили 8 цивільних осіб, ще 14 поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних у Донецькій області: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Нелипівці та 1 у Красногорівці. Ще 14 осіб в області за добу отримали поранення", - написав він у Telegram у п'ятницю зранку. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого росіянами під час окупації у Кримках.

++08.35++

Сили ППО збили над Львівщиною запущений російськими військами іранський дрон-камікадзе типу Shahed 136, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

++08.20++

Російська армія має серйозні проблеми з постачанням важкої військової техніки, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). При цьому експерти посилаються на дані військової розвідки Великобританії, яка повідомила напередодні, що росіяни в середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на добу і навіть були змушені вести перемовини з режимом Лукашенка про постачання 100 танків і бронетехніки з Білорусі. За даними Генштабу української армії, росіяни почали використовувати резервну військову техніку, яка не пройшла необхідного техобслуговування, вказують аналітики ISW.

Також аналітики вказують, що керівництво військ РФ нерозумно використовує мобілізованих, спішно відправляючи їх на передову без належної підготовки. Як приклад наводяться операції російських військ у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара, де було здійснено спроби наступу за участю мобілізованих, але успіхи цих операцій були малозначними, а втрати під час них, як стверджує ЗСУ, тільки на одному напрямку сягнули 300 осіб протягом доби. ISW зазначає, що не бачить жодного пояснення такому поспіху, а подібна тактика навряд чи допоможе повернути військам РФ ініціативу на полі бою.

Окрім того, в ISW вважають, що попри виведення Росією частини підрозділів із Херсонської області, немає жодних ознак того, що окупаційні війська мають намір найближчим часом відступити з Херсона. Всупереч заявам представників окупаційної "адміністрації", війська РФ будують оборонні позиції на лівому березі Дніпра і перекидають у регіон мобілізованих - це може вказувати на наміри вести бої на вулицях міста, зазначають експерти.

450 тисяч домівок киян без світла

++08.08++

На ранок п'ятниці без електропостачання у Києві залишаються 450 тисяч помешкань киян, що у півтора рази більше, ніж в попередні дні, повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни", - пояснив він, закликавши киян максимально економити електроенергію через складну ситуацію.

++07.54++

Українська протиповітряна оборона збила 8 безпілотників типу Shahed 136 у ніч на п'ятницю на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Наша ППО круто спрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - написав він у Telegram. Також Резніченко зазначив, що росіяни тероризували район іншою зброєю, проте постраждалих немає.

Окупанти продовжують фільтраційні заходи - Генштаб ЗСУ

++07.45++

Російські окупанти викрали близько 30 цивільних внаслідок заходів фільтрації в Пісках на Луганщині, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. За його даними, подібні заходи проводять в населених пунктах вздовж автошляху Олешки - Нова Каховка Херсонської області. Крім того, у Генштабі відзначили посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном дорогами Херсонщини. "Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база", - йдеться у зведенні. Там також зазначається, що в Тополівці російські окупанти використовують в якості "живого щита" місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот російських солдатів з технікою. Загалом Росія за добу завдала чотири ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснила понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас Збройні сили України відбили атаки росіян в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

++07.25++

Чотири нові експерти МАГАТЕ прибули 3 листопада на Запорізьку АЕС, щоб змінити своїх колег на станції, повідомив у четвер гендиректор цього агентства Рафаель Гроссі. "Нова група з чотирьох експертів МАГАТЕ прибула сьогодні на Запорізьку АЕС, щоб змінити чотирьох експертів, які перебували на об'єкті впродовж останніх чотирьох тижнів", - ідеться в повідомленні організації. Гроссі наголосив, що "це була друга ротація експертів агентства", відколи він 1 вересня відвідав АЕС. "Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін кілька годин тому нам вдалося успішно здійснити ротацію персоналу на Запорізькій АЕС. Їх присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій у центрі зони бойових дій", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

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++07.15++

Країни Великої сімки (G7) домовилися запровадити єдину "стелю цін" на російську нафту замість варіантів, які давали можливість ставити їй "плаваючу" ціну, пише агентство Reuters. За словами неназваного джерела агентства, "цінова стеля стане єдиною і буде регулярно переглядатися" - це має підвищити стабільність ринку і знизити навантаження на його учасників.