24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 23 червня (час київський).

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На відкритті міжнародної продовольчої конференції в Берліні міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вкотре заявила, що Росія "бере в заручники весь світ", "свідомо використовує голод як зброю". Зараз він загрожує 345 мільйонам людей в світі, наголосила вона. За її словами, продовольча криза перетворюється на "загрозливу хвилю", а розв'язана Росією війна проти України "перетворює цю хвилю на цунамі".

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У Херсоні вбитий представник окупаційної адміністрації

У Херсоні внаслідок підриву автомобіля вранці в п'ятницю загинув представник окупаційної адміністрації - так званий "начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту Херсонської військово-цивільної адміністрації" Дмитро Савлученко. "У наших партизанів ще одна перемога - вбито "начальника департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційної Херсонської ВЦА" Дмитра Савлученка. Проросійського активіста та зрадника зранку підірвали в автомобілі в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!", - написав у Facebook радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Цю інформацію підтвердили і в самій окупаційній адміністрації. Савлученко був засновником організації "Новая Русь", неодноразово організовував у Херсоні так звані "пробіги перемоги".

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У Сенаті США просять визнати Росію спонсоркою тероризму

Капітолій, де засідає Сенат

Комітет Сенату (верхньої палати Конгресу США) з міжнародних відносин підтримав 23 червня резолюцію з закликом до Державного секретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, повідомляє "Голос Америки".

Підтримка документу комітетом дозволяє винести його на голосування в Сенаті. Остаточне рішення ухвалює Держдеп. За словами співголови комітету, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення Держсекретаря.

Читайте детальніше: У Сенаті США просять визнати Росію спонсоркою тероризму

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що війська РФ нищать з вертольотів дороги та мости, які ведуть до Лисичанська. "Орки нанесли авіаудари на під'їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде", - написав він у Telegram.

Про звуки вибухів у Миколаєві в п'ятницю повідомила й Миколаївська обласна військова адміністрація. Детальної інформації поки немає. Тим часом ОВА звітує, що 23 червня внаслідок атаки росіян на Миколаїв трьома ракетами загинула цивільна особа. Ще одна людина загинула, а четверо були поранені через обстріли армією РФ села Новомиколаївка Первомайської громади.

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У Києві почали судити першого солдата РФ за обвинуваченням у зґвалтуванні

В Солом'янському районному суді Києва 23 червня відбулося попереднє слухання у першій судовій справі, що стосується зґвалтування російським військовим.

Злочин був скоєний у березні під час окупації деяких територій Київської області військами РФ.

32-річного солдата РФ Михайла Романова судитимуть заочно. В березні в соціальних мережах з'явилася інформація про його загибель у боях, проте прокуратура не знайшла цьому підтверджень. За даними українських силовиків, він нині перебуває в РФ і продовжує службу в своїй військовій частині.

Читайте детальніше: У Києві розпочався перший суд над звинуваченим у зґвалтуванні солдатом РФ

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Старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - його однофамілець Балаж Орбан вважає, що Європейський Союз має припинити запроваджувати санкції щодо Росії та розпочати натомість переговори про припинення вогню в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters. На думку чиновника, чим більше санкцій запроваджує ЄС, тим більше це шкодить йому самому. Замість санкцій потрібні "переговори, припинення вогню, мир, дипломатія - це наше рішення", сказав він.

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Зеленський про статус кандидата в ЄС: Попереду багато роботи

Президент України Володимир Зеленський разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем записали відеозвернення, в якому пояснили, що означає набуття Україною статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Шмигаль пояснив, що набуття статусу кандидата дасть Україні доступ до нових програм фінансової підтримки Євросоюзу.

Зеленський сказав: "Україна в майбутньому стане членом ЄС. Від сьогодні це закріплено на офіційному рівні. Статус кандидата - це обов'язковий етап, який проходила більшість країн". Водночас він наголосив, що попереду багато роботи - втілення законодавства, норм та правил блоку.

Читайте докладніше: Статус кандидата в ЄС: Зеленський очікує від Ради євроінтеграційних законів

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У війні проти України Росія використовує відставних військових, нині найманців приватної військової компанії "Вагнера", йдеться у повідомленні розвідки Великобританії. Там припускають, що це пов'язано із нестачею кваліфікованого персоналу та бойовими втратами РФ.

Розвідники нагадали, що 17 червня Збройні сили України взяли в полон пілота збитого російського штурмовика Су-25, який виявився колишнім майором військово-повітряних сил РФ, а тепер - найманцем ПВК "Вагнер". За даними розвідки, під час виконання своїх місій пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. "Це, ймовірно, вказує на те, що літаки пілотів "Вагнера" є старішими моделями Су-25, і що ВПС Росії не надають "Вагнеру" сучасне обладнання", - вважають у британській розвідці.

++10.03++

Білорусь проводить мобілізаційні навчання вздовж кордону з Україною, але навряд вступить у війну через обмежені можливості своїх збройних сил та несприятливі внутрішні наслідки військового втручання, йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

++09.42++

Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою Луганської області, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Наступ армії РФ у напрямку південної околиці Лисичанська Збройні сили України відбили. "Завдали втрат та змусили відступити", - написав Гайдай у Telegram. За його словами, російські війська просуваються зі сторони Золотого та Тошківки в бік Лисичанська - їхні диверсійно-розвідувальні групи проникали на околиці міста, але були витиснуті українськими солдатами. Зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У", повідомив голова ОВА.

++09.17++

США дають Києву ще пів мільярда доларів військової допомоги

США передадуть Україні зброї та техніки на ще 450 мільйонів доларів, повідомили в Білому домі.

HIMARS

Як уточнили в Пентагоні, новий пакет військової допомоги включає в себе чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч патронів, 18 тактичних машин для буксирування артилерії, 1,2 тисячі гранатометів, дві тисячі кулеметів, 18 берегових і річкових патрульних катерів, а також запасні частини та інше обладнання.

Військова допомога Вашингтона від початку війни, розв'язаної проти України Росією, вже перевищила шість мільярдів доларів.

Читайте докладніше: США дадуть Україні ще HIMARS у рамках нової допомоги на пів мільярда доларів

++08.55++

Українських військових відведуть від Сєвєродонецька - Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив уранці п'ятниці, що "доведеться відводити військових із Сєвєродонецька". "Бо перебувати на розбитих позиціях не має сенсу - зростає кількість загиблих", - написав він у Telegram.

++08.38++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Для забезпечення логістики російські військові намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ у Запорізькій області, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

На Харківському напрямку Росія активізувала діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Із артилерії війська РФ атакували райони Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева.

Також із артилерії РФ обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна на Слов’янському напрямку.

Тривають бої за Сєвєродонецьк. На цьому напрямку РФ застосовує танки, міномети, ствольну та реактивну артилерії, завдає авіаударів. Росіяни наступали в районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ РФ у районі Борівського українські сили відбили.

Під ударами артилерії опинилися позиції ЗСУ неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. РФ атакувала в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива. Задіяні там Росією диверсійно-розвідувальні групи ЗСУ виявили та розбили, йдеться у зведенні.

++08.18++

У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

Під російською Рязанню вранці в п'ятницю впав військово-транспортний літак Іл-76.

Російський солдат на фоні Іл-76 (ілюстративне фото)

На борту було 10 людей. Троє з них загинули, сімох доставили до медичних закладів. Літак впав неподалік від житлових будинків, але ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Іл-76 летів з Оренбурга до Бєлгорода, а в Рязані мав дозаправитись. У нього виявився несправний двигун.

Минулого тижня в Бєлгородській області РФ впав російський штурмовик Су-25, а на початку цього тижня в Ростовській області - ще один. Обидві області мають кордон з Україною, проти якої РОсія веде війну.

Читайте детальніше: У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

++07.54++

Зеленський хоче звільнити голову СБУ Баканова - Politico

За даними американської газети Politico, президент України Володимир Зеленський хоче змінити голову Служби безпеки України Івана Баканова "на когось більше підходящого". За словами джерел видання, українська влада "вкрай незадоволена" роботою Баканова. Він нібито "впав у немилість президента після низки невдач і втрат Херсона".

Politico зазначає, що в СБУ працюють понад 30 тисяч співробітників. Це у сім разів більше, ніж у британській службі розвідки МІ-5 та практично відповідає чисельності співробітників Федерального бюро розслідувань США.

Офіс президента України, СБУ та сам Баканов не відповіли на запити журналістів про коментар.

++07.19++

Армія РФ зруйнувала більше 150 культурних об'єктів в Україні

За підрахунками спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури ЮНЕСКО, в Україні в ході бойових дій були частково або повністю зруйновані 152 культурні об'єкти. Серед них - 70 релігійних споруд, 30 історичних будівель, 18 будинків культури, 15 пам'ятників, 12 музеїв і сім бібліотек. Три чверті пошкоджених об'єктів сконцентровані в трьох регіонах: у Донецькій, Харківській та Київській областях, повідомила міжнародна організація.