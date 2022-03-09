У Херсоні та Каховці люди знову вийшли на мітинги проти окупантів (20.03.2022)

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Мітингувальники під українськими прапорами вигукували "Слава Україні!" і кричали росіянам "Додому!".
Молоді росіяни активно обговорюють, як змінити думку батьків щодо війни Росії проти України, щоб вони не вірили пропаганді. У декого це виходить. Декілька історій - у матеріалі DW.
Росія намагається в окупованій Херсонській області створити фейкове утворення "Херсонську народну республіку" подібно до тих, які були створені в 2014 році в Луганській та Донецькій областях. Поки що не вдається.
Тисячі людей по всій Німеччині - у Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні - вийшли на акції проти війни в Україні. У Берліні відбувся музичний мітинг солідарності з Україною.
Про те, як південне українське місто виживає під обстрілами та контролем російських військ, розповідають мешканці, які уже другий тиждень не можуть з нього виїхати.
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