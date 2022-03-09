 У Херсоні та Каховці люди знову вийшли на мітинги проти окупантів (20.03.2022) | Усі сюжети | DW | 20.03.2022

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Усі сюжети

У Херсоні та Каховці люди знову вийшли на мітинги проти окупантів (20.03.2022)

Мітингувальники під українськими прапорами вигукували "Слава Україні!" і кричали росіянам "Додому!".

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DW вдалося поспілкуватися з мешканцями Херсону, Мелітополя, Каховки і Нової Каховки, аби дізнатися про ситуацію.

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