У Херсоні та Каховці люди знову вийшли на мітинги проти окупантів (20.03.2022)

Росія намагається створити так звану "ХНР" - поки що марно

Росія намагається в окупованій Херсонській області створити фейкове утворення "Херсонську народну республіку" подібно до тих, які були створені в 2014 році в Луганській та Донецькій областях. Поки що не вдається.