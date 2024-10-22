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КорупціяУкраїна

У керівниці МСЕК Миколаївщини знайшли $450 тисяч - СБУ

Дмитро Шварц
22 жовтня 2024 р.

СБУ заявила про викриття керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків у неї виявили 450 тисяч доларів, а у її сина - російський паспорт.

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Служба безпеки України
СБУ заявила про чергове викриття регіонального керівника МСЕКФото: Photoshot/picture alliance

Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) на корупційних схемах для ухилянтів від мобілізації.

"Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тисяч доларів і колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами", - йдеться в повідомленні СБУ у вівторок, 22 жовтня.

Оформлення квартир на сина-"інваліда" з російським паспортом

Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайшли в помешканні її сина - інтерна медичного університету, в якого СБУ виявила також паспорт громадянина РФ. За даними СБУ, він оформив російське громадянство в колишньому генеральному консульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

"Протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше двох мільйонів гривень. Для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири", - йдеться у повідомленні та додається, що в 2023-му керівниця МСЕК також оформила собі та сину другу групу інвалідності, щоб отримувати від держави додаткові пільги та соціальні виплати. 

Обов'язки головного лікаря Миколаївського МСЕК виконує Віра Бєлякова. За даними ЗМІ, йдеться саме про її викриття. 

Скандали довкола МСЕК

На початку жовтня в рамках розслідування сприяння ухиленню від мобілізації через підробку інвалідності у керівниці Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи знайшли шість мільйонів доларів, елітні авто та закордонну нерухомість.

За даними ЗМІ, в обмін на покривання корупційної схеми Крупи 49 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність, включно з обласним прокурором Олексієм Олійником. В Офісі генерального прокурора пообіцяли провести розслідування, після чого Олійник звільнився.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився ситуацією довкола МСЕК, призначив засідання Ради національної безпеки і оборони та зазначив, що чекає "швидких жорстких рішень" від Державного бюро розслідувань, СБУ та Офісу генпрокурора.

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