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Офіцер німецької поліції перевіряє український паспорт у колишньому аеропорті Тегель у Берліні
Офіцер німецької поліції перевіряє український паспорт у колишньому аеропорту Тегель в Берліні (фото з архіву)Фото: LISI NIESNER/REUTERS
СуспільствоНімеччина

У Кельні запрацював український паспортний сервіс

Дар'я Нинько
23 хв. тому

У німецькому Кельні почав роботу паспортний сервіс "ДП Документ", де українці мають змогу оформити ІD-картку чи закордонний паспорт.

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У німецькому Кельні у п'ятницю, 21 квітня, почали роботу вісім програмно-технічних мобільних комплексів "ДП Документ". Це спеціально облаштовані мікроавтобуси, у яких можна отримати послуги українського паспортного сервісу, повідомили на порталі сервісу.

Зокрема, за допомогою сервісу українці у Німеччині зможуть оформити ID-картку чи закордонний паспорт - замість втраченого або викраденого, а також обміняти їх у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання. Також зможуть замінити паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку, обміняти посвідчення водія та оформити страхування.

Однак у ДП "Документ" попереджають, що обслуговування відвідувачів у Кельні здійснюватиметься виключно за попереднім записом до електронної черги.

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Отримати документи можна у п'яти країнах

Раніше ДП "Документ" почав працювати у Берліні. Окрім Німеччини, послуги паспортного сервісу можна отримати у чотирьох містах Польщі  - у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. А також у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава) та Чехії (Прага).

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