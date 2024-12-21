У Казані дрони атакували підприємство і житлові масиви

У столиці Татарстану Казані зафіксовано вісім прильотів безпілотників. Зокрема, удари прийшлися по багатоповерхових житлових будівлях у місті.

У російському місті Казань, столиці Татарстану, вранці у суботу, 21 грудня, зафіксовано вісім прильотів безпілотників, зокрема на території промислового підприємства і житлових масивів. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу глави Татарстану.

"До цієї хвилини зафіксовано вісім прильотів. З них один - на промислове підприємство, один - над річкою, шість - на житловий масив. За інформацією на цю хвилину, загиблих і постраждалих немає", - сказали у пресслужбі.

Два російські аеропорти призупинили роботу

У зв'язку з атакою тимчасові обмеження діють в аеропорту Казані, він не приймає і не відправляє рейси. Також припинили здійснювати рейси і в аеропорту Іжевська, що на відстані близько 350 кілометрів на північний схід від Казані.

Російські ЗМІ повідомляють, що уранці безпілотник врізався в 37-поверховий житловий комплекс в Радянському районі Казані. Російські ЗМІ публікують відео з місця події. Telegram-канал Baza повідомляє, що через 50 хвилин після першого у будівлю врізався другий БПЛА. "Зараз у житловому комплексі сильна пожежа. На місці працюють оперативні служби", - стверджує канал.

На одному з відео, опублікованих на каналі видання "Медуза", видно, як безпілотник летить і безперешкодно врізається у багатоповерхову будівлю у Казані, після чого стається вибух.

Інформацію про загоряння у трьох будинках унаслідок атаки БПЛА підтвердили в мерії Казані агентству РИА "Новости".