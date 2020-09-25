У Казахстані розбився військовий літак

В аеропорту казахського міста Алмати у суботу, 13 березня, розбився військовий літак Ан-26. На його борту перебували шестеро людей. За даними МНС країни, четверо людей загинули, двох доправили в реанімацію, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Казахстан".

Літак виконував рейс із Нур-Султана в Алмати. Зв'язок з ним зник о 17:20 за місцевим часом. О 17:25 від диспетчерської служби Алматинського аеропорту надійшла інформація про те, що він здійснив аварійну посадку в міському аеропорту.

На місці аварії працювали 10 реанімаційних бригад швидкої допомоги. Через катастрофу в аеропорту Алмати затримується низка авіарейсів.