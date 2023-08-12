У Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30

Винищувач Су-30 розбився під час навчально-тренувального польоту в Калінінградській області РФ. Про це у суботу, 12 серпня, повідомляють російські державні інформагентства із посиланням на пресслужбу Західного військового округу (ЗВО) збройних сил РФ.

У заяві ЗВО йдеться, що екіпаж винищувача загинув, втім кількість людей, які були на борту, не уточнюється. За попередньою інформацією, причиною падіння стала технічна несправність. В заяві зазначається, що літак розбився у безлюдній місцевості, а політ він виконував без боєкомплекту.

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Падіння Су-30 в Іркутську

23 жовтня 2022 року винищувач Су-30 впав на дерев'яний житловий будинок в російському Іркутську. Тоді унаслідок інциденту так само загинули обидва льотчики.

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17 жовтня 2022 року схожа авіакатастрофа з військовим літаком сталася в Єйську - там на багатоповерхівку впав Су-34, внаслідок чого, за офіційними даними, загинули 15 людей, а 43 постраждали.

Су-30 - багатоцільовий винищувач, розроблений російським Дослідницько-конструкторським бюро імені Сухого. Літак серійно випускається на Іркутському авіазаводі корпорації "Іркут". Згідно з запевненнями розробників, ця бойова машина належить до покоління винищувачів "4+".

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