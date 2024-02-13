У Каїрі обговорюють припинення вогню в Секторі Гази - ЗМІ

Представники США, Ізраїлю, Катару та Єгипту зустрілися в Каїрі для обговорення припинення вогню в Секторі Гази, повідомляють єгипетські ЗМІ.

Сполучені Штати, Ізраїль, Катар і Єгипет проводять перемовини з метою досягти припинення вогню в Секторі Гази. У вівторок, 13 лютого, директор Центрального розвідуправління (ЦРУ) США Вільям Бернс, глава ізраїльської спецслужби Моссад Давид Барнеа і прем'єр-міністр Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані зустрілися з представниками єгипетського уряду "для обговорення припинення вогню в Секторі Гази", повідомила агенція новин Al-Kahera News, що має тісні контакти з єгипетськими спецслужбами.

Водночас, як зазначає інформагенція AFP, нині міжнародна спільнота посилює тиск на Ізраїль, щоб змусити його погодитися на припинення вогню з радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС, що визнано терористичним у США, Євросоюзі та більшості країн Заходу. Посилення тиску на уряд Ізраїлю збіглося в часі з посиленою підготовкою ізраїльських військових до широкомасштабної військової операції в Рафаху на півдні Сектора Гази, пише AFP.

Нетаньяху: Рафах - останній бастіон ХАМАСу

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху називав Рафах "останнім бастіоном" терористів ХАМАСу. За його словами, в цій частині Сектора Гази перебуває чотири озброєні "батальйони" бойовиків. За словами Нетаньяху, Ізраїль не зможе досягти своєї мети з ліквідації ХАМАСу, доки загони бойовиків останнього залишатимуться в Рафаху.

Нині в Рафаху перебуває понад мільйон палестинців, які знайшли там притулок від наступу, який спустошив значну частину Сектора Гази, пише Reuters. Останніми днями Ізраїль вже атакував це місто з повітря. Однак ЄС та США відмовляють Ізраїль від операції в Рафасі.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року ХАМАС вчинив масштабний напад на Ізраїль - завдав масованого ракетного удару, вдерся на територію країни та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. Відтоді Армія оборони Ізраїлю завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 28 тисяч палестинців, ще майже 68 тисяч дістали поранень. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.