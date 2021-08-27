У Кабулі вибухи, повідомляють про шістьох загиблих

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Біля школи та центру вивчення англійської мови на заході Кабула, де живуть шиїти, пролунало три вибухи. Інформація щодо кількості жертв не остаточна, кажуть у місцевій поліції.
Щонайменше шестеро людей загинули та ще 11 отримали поранення внаслідок вибухів у вівторок, 19 квітня, на заході Кабула, повідомляє агенція AFP.
Йдеться про район афганської столиці Даште-Барчі, в якому живуть представники хазарейської громади - мусульмани-шиїти.
У коментарі агентству, представник поліції Кабула Халід Задран розповів, що два вибухи сталися біля школи для хлопчиків імені Абдула Рахіма Шахіда. У цей час учні йшли з уроків. За його інформацією, здетонували саморобні вибухові пристрої.
Ще один вибух пролунав біля центру вивчення англійської мови у тому ж районі. Втім наразі невідомо чи стався він внаслідок того, що здетонувала вибухівка.
Представник поліції зауважив, що дані щодо кількості жертв не остаточні.
Відповідальність за вибухи досі не взяло на себе жодне з діючих у регіоні угруповань. Раніше атаки там часто організовувала терористична організація "Ісламська держава".
Нагадаємо, у травні 20221 року внаслідок серії вибухів біля середньої школи у районі Даште-Барчі загинули щонайменше 58 людей та ще 150 були поранені.
Радикальний ісламістський рух "Талібан" після виведення військ НАТО з Афганістану у вересні 2021 року взяв під контроль всю країну та оголосив про створення перехідного уряду.
Президент країни Ашраф Гані покинув країну. Міжнародна спільнота не визнає уряд талібів.