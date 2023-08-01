У Кабміні озвучили суму цьогорічних виплат переселенцям

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала потрібну суму для покриття цьогорічних виплат тимчасовим переселенцям. Відповідну заяву урядовиця зробила в вівторок, 1 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"У 2022 році було потрібно 57 мільярдів гривень. У 2023-му, за прогнозами, треба 72 мільярдів гривень знайти державі, щоб виплатити всі належні виплати ВПО (внутрішньо переміщеним особам. - Ред.). Після оборони та безпеки це найбільша стаття видатків державного бюджету", - сказала Верещук, яку цитує "Укрінформ".

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За словами посадовиці, нині в Україні 4,9 мільйона офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Ще близько п'яти мільйонів українців перебувають за кордоном. "Аналіз Держприкордонслужби показує, що більше людей повертається, ніж тих, хто виїздить. І це добре для держави", - переконана очільниця мінТОТу.

Нині в Україні розмір допомоги на дорослу працюючу особу становить 2 тисячі гривень, на дитину, або людину з інвалідністю - 3 тисячі гривень, нагадує "Укрінформ".