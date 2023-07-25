Лікарі і армійці протестують проти судової реформи в Ізраїлі

Основні газети Ізраїлю вийшли у вівторок, 25 липня, з чорними першими шпальтами та підписом "Чорний день для ізраїльської демократії". Таким чином ЗМІ відреагували на ухвалення Кнесетом напередодні першого і основного закону із пакета суперечливої судової реформи.

Крім того, в країні збільшилась кількість членів військового резерву, які обіцяють не з'являтися на службу на знак протесту проти реформи, заявляють лідери протесту проти реформи, яку просуває частково правоекстремістський уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Лідер опозиції в парламенті країни - Кнесеті - Яір Лапід закликав резервістів продовжувати службу, поки немає рішення Верховного суду щодо нового закону.

Тим часом ізраїльські лікарі у вівторок розпочали 24-годинний страйк по всій країні, крім Єрусалима. За словами голови Ізраїльськаої медичної асоціації Ціона Хагай, страйк був потрібний, щоб стримати емоції розгніваних лікарів та перешкодити їхньому виїзду за кордон. Утім, на вимогу суду цю забастовку припинили - страйк у суді опротестувала влада.

Протести в Ізраїлі тривають понад пів року

Протести проти оголошеної урядом Нетаньяху судової реформи тривають в Ізраїлі з першої половини січня. На думку критиків, коаліція, яку очолює Нетаньяху, прагне послабити повноваження Верховного суду країни, який вона звинувачує в надмірному втручанні в політику. Поправки до закону дадуть уряду більше повноважень при призначенні суддів, а парламент зможе скасовувати рішення Верховного суду простою більшістю голосів. Противники ініціативи називають цей захід небезпечним для ізраїльської демократії. Критику на адресу ізраїльської реформи висловлювали також в багатьох країнах Заходу.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) у коментарі виданню Spiegel у вівторок зазначив, що Ізраїль "завжди був світочем демократії та верховенства права на Близькому Сході". "Багато друзів Ізраїлю побоюються, що цей світоч тепер навряд чи світитиме яскравіше", - зазначив він. Бушманн наголосив на важливості незалежності гілок влади як "базових цінностей ліберальної демократії, які поділяють Німеччина та Ізраїль та які мають бути захищені".