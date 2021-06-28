У Греції поліція знайшла викрадену 2012 року картину Пікассо

Грецька поліція знайшла картину іспанського та французького художника Пабла Пікассо, викрадену в 2012 році з афінської Національної художньої галереї, та заарештувала підозрюваного злодія. Про це в понеділок, 28 червня, повідомила влада країни.

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Картину "Голова жінки", яку Пікассо подарував Греції 1949 року, знайшли в сільській місцевості за 45 кілометрів від Афін. Разом з нею було знайдено ще одну викрадену 2012 року картину - "Вітряк" нідерландського художника Піта Мондріана.

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Поліція відновила розслідування в лютому 2020 року, після того, як стало зрозуміло, що "Голова жінки" не з'являлася на чорних ринках творів мистецтва і, судячи з усього, не покидала Грецію. Картина оцінюється в 16,5 мільйона євро.