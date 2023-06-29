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У Херсоні внаслідок удару Росії загинули двоє людей

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Російські війська вдарили по "Пункту незламності" у Херсоні, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень, повідомив глава обласної адміністрації. Загалом 29 червня РФ здійснила майже 70 атак.

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ДСНС працюють на місці обстрілу
ДСНС працюють на місці обстрілуФото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Внаслідок удару російської артилерії у Херсоні загинули двоє людей, ще двох цивільних госпіталізували з опіками. Про це у четвер, 29 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Як уточнив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни вдарили по "Пункту незламності". "Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу", - написав Прокудін у Telegram. Крім того, під удар потрапили житлові будинки, медзаклад та службова автівка.

За даними ОГП, внаслідок атаки знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Майже 70 атак за добу

Загалом протягом доби війська РФ завдали 23 авіаційних ударів, здійснили близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Збройних сил України та населених пунктах, йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу ЗСУ.

Там повідомили, що Росія й надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, де протягом доби відбулось близько 22 бойових зіткнень. Зокрема, на Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районах Роздолівки та Білогорівки, а також здійснили невдалі спроби наступу в районі Бахмуту та Авдіївки.

Водночас Збройні сили України відбили усі атаки військ РФ в районі міста Мар'їнка, а також Побєди та Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазначили в українському генштабі.

Між тим на Запорізькому та Херсонському напрямках Росія зосереджує основні зусилля на недопущенні просування ЗСУ.

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