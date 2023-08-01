У Херсоні внаслідок обстрілу РФ загинув лікар-початківець

Окупаційні війська РФ завдали в вівторок, 1 серпня, чергового удару по місту Херсон. Як повідомили представники місцевої влади, цього разу під російський удар потрапила міська клінічна лікарня звільненого торік українського обласного центру.

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"Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики!", - написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

Згодом у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) уточнили, що сьогодні у лікаря був перший робочий день після інтернатури.

За даними Херсонської обласної прокуратури, російські війська обстріляли середмістя Херсона близько 11:00. Окрім будівлі лікарні, пошкоджений автотранспорт, уточнюють у відомстві.

МОЗ: Росія пошкодила понад 1500 медзакладів

МОЗ повідомляло 28 липня, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила 1500 закладів охорони здоров'я в Україні. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

На кінець липня 2023 року вдалося повністю відновити 343 медзакладів, ще 414 - відновлені частково, повідомляли у міністерстві.