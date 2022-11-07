У Херсоні припинили мовлення російські канали - ОК "Південь"

257-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 7 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 7 листопада (час київський).

++09:58++

Російські солдати 52 рази обстрілювали Запорізьку область 6 листопада. Внаслідок обстрілів загинула людина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++09:35++

У Брюсселі не планують прискореної процедури вступу України до ЄС

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї визнав, що для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу може знадобитися понад два-три роки.

Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS

У коментарі для німецького видання Die Welt Варгеї сказав, що Україна має втілити важливі реформи в семи сферах, але не з усіма з них це можна зробити швидко, а тому графік початку переговорів чітко визначити неможливо. Навіть якщо Києву вдасться вийти на початок перемовин про вступ наприкінці 2023 року, в Брюсселі не плекають ілюзій завершити їх протягом року. "З огляду на значну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе понад один-два роки", - спрогнозував Варгеї.

Водночас віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголосила, що Київ прагне розпочати перемовини про вступ до ЄС вже до кінця поточного року. За її словами, значна частина необхідних для цього реформ вже реалізована, тож Євросоюз міг би "діяти швидше" і не застосовувати "звичайну процедуру". Варгеї натомість наголосив: "До України застосовуються ті самі критерії, що і до всіх інших заявників".

++09:08++

ISW: Кремль іде на деескалацію ядерної риторики

Москва згортає політику ядерних погроз щодо Заходу та України, до яких раніше нерідко вдавалися ключові представники російського політикуму. Такий висновок містить найсвіжіший звіт американського Інституту вивчення війни (ISW). Згідно зі спостереженнями аналітиків, такі зміни в риториці Кремля спостерігаються з кінця жовтня й на початку листопада.

"Застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, а нині Кремль вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики", - йдеться в останньому звіті. Аналітики зокрема зазначають, що ядерні погрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України й надалі чинити спротив російському вторгненню. "Україна та її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не підуть на переговори під дулом пістолета і не відмовлятимуться від суверенного права України на свої території", - виснували в ISW.

Автори звіту не виключають, що Кремль, ймовірно, в приватному порядку роз'яснив свою "ядерну політику" з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Зокрема, вони звертають увагу на повідомлення офіційних осіб США та їхніх союзників про те, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван контактував з радником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим з метою зменшити ризик застосування ядерної зброї.

++08:41++

Останніми місяцями радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван кілька разів конфіденційно спілкувався з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і радником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За їхніми даними, метою цих розмов було запобігання ризику ескалації, зокрема можливого застосування ядерної зброї, та збереження каналів зв'язку відкритими.

Читайте також: Китай застеріг від застосування ядерної зброї в Україні

++08:23++

Сьогодні планові відключення електроенергії будуть в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".

"Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав - це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада", - йдеться в повідомленні.

В окремих областях будуть діяти й екстрені аварійні відключення. "Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки", - кажуть в "Укренерго".

++07:57++

У Донецьку зайнялося приміщення управління залізницею. Окупанти стверджують, що пожежа виникла внаслідок обстрілу українськими військовими.

++07:40++

Впродовж минулої доби російські військові завдали чотирьох ракетних і 24 авіаційних ударів, та вчинили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей, повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ відбили атаки російських окупаційних військ у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка на Донеччині та Білогорівка на Луганщині.

Генштаб повідомляє, що в населеному пункті Каховка в Херсонській області росіяни проводять "пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню". "Затриманих вивозять до Горностаївки й під тортурами "вибивають" покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку", - йдеться в зведенні. А в Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.

++07:18++

У Херсоні припинили мовлення російські канали - ОК "Південь"

В окупованому Херсоні близько тижня тому припинили мовлення російські телеканали, заявив речник оперативного командування Збройних сил України Владислав Назаров. "Натомість почало ловити "Суспільне" на 92.00 FM", - написав він у Facebook.