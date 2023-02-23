У Херсоні критична ситуація з опаленням (онлайн)

Війна Росії проти України - новини четверга, 23 лютого.

++20.32++

Польща розпочала додаткове укріплення кордонів із Білоруссю та Росією, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. "Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони й стримування. Перші укріплення вже зводяться на кордоні з Калінінградською областю", - написав Блащак у соцмережі Twitter.



У Херсоні критична ситуація з опаленням

++19.44++

У Херсоні у зв'язку з обстрілом із боку російських окупаційних військ склалася критична ситуація з опаленням, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. "Ситуація справді важка. Вночі очікується мороз. Усі служби цілодобово працюватимуть над усуненням наслідків, але раджу всім підготувати теплі речі та обігрівачі", - написав Прокудін у Telegram-каналі.

++19.31++

На Харківщині війська РФ обстріляли рятувальників ДСНС під час аварійно-рятувальних робіт у будівлі Дворічанської селищної ради Куп'янського району Харківської області, зруйнованій внаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів. Через повторний обстріл було призупинено аварійно-рятувальні роботу. "Під час робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальниках. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особистий склад не постраждав. Аварійно-рятувальні роботи призупинено", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області. На місце події виїжджали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях (САРМ). Після їхнього прибуття з'ясувалося, що під завалами в підвалі є тіла двох жінок.

++18.53++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем шляхи припинення російської агресії на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права. "Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і я обговорили шляхи припинення російської агресії на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права. Я високо оцінив зусилля генерального секретаря з реалізації Чорноморської зернової ініціативи, яка ввійде в історію як його спадщина", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.

++18.28++

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив про відсутність ознак збільшення угруповань держави-агресора на територіях РФ, що межують із Сумською та Чернігівською областями України. "На волинському, рівненському, житомирському, київському, чернігівському та сумському напрямах змін у чисельності та місцеперебуванні ворожих сил станом на сьогодні не відбулося", - сказав Наєв у відеозверненні, розміщеному на Facebook-сторінці Командування Об'єднаних сил ЗСУ.



Раніше в мережі з'явилася інформація, що командування країни-агресора нібито перекидає до Брянської та Курської областей РФ підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на сумському та чернігівському напрямках.

++18.21++

Суд заарештував майно Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, підозрюваної у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє Служба безпеки України. "За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 мільярда гривень", - ідеться в повідомленні СБУ.

Згідно з повідомленням, рішення суду стосується пакетів по 14 відсотків акцій у двох обленерго і понад 4 відсотки - у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлові будинки в Києві та в Криму, а також на 10 автомобілів, що належать Марченко.

++18.02++

Напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для ЗСУ, повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону новин. "Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", - сказала Гуменюк. Раніше в окупованому російськими військами Маріуполі пролунала низка потужних вибухів.

++17.51++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує на включення до санкційних пакетів російської алмазної індустрії. "Алмазна індустрія, (...), - ще один із секторів, який Україна хотіла б включити до наступного пакета санкцій", - ідеться в повідомленні пресслужби українського уряду за результатами спілкування прем'єра з іноземними журналістами.

Крім того, Шмигаль нагадав, що Україна розраховує, що найближчим часом буде запроваджено санкції проти атомної галузі Росії. "Портфель зарубіжних замовлень компанії "Росатом" становить 200 млрд доларів. Зважаючи на окупацію Запорізької АЕС і ядерний шантаж, важливо через санкції дати сигнал Росії, що це неприпустимо", - наголосив Шмигаль. Прем'єр також наголосив на важливості санкціонування фізичних осіб, які безпосередньо впливають на перебіг повномасштабної агресії, зокрема, керівників "Росатома" та всіх підприємств, що належать до ядерної галузі РФ. "Другий крок - це безпосередньо санкціонування самих підприємств та їхніх контрактів, зокрема, з європейськими країнами", - зазначив він.

Санчес пообіцяв Зеленському до 10 танків Leopard

++17.29++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запевнення від прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в постачанні танків Leopard. "Я отримав запевнення, що Іспанія передасть Україні танки Leopard. Українські військові вже навчаються в Іспанії управлінню цими танками", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії. Санчес, зі свого боку, підтвердив, що "Іспанія надасть шість танків Leopard А4". "У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10", - пообіцяв він. "Цю допомогу ми надамо якнайшвидше", - зазначив також він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

++16.55++

У Сухопутних військах України нагадали мешканцям прикордонних регіонів Чернігівської та Сумської областей про заборону фото- і відеофіксації військової техніки та особового складу у зв'язку з появою відповідних матеріалів у публічному доступі. "Увага! Зберігаймо інформаційну тишу!", - йдеться у зверненні до жителів прикордонних територій, опублікованому в Telegram-каналі Сухопутних військ у четвер.

"Нагадуємо і про заборону проведення фото- та відеофіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість і напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань!", - наголошується у зверненні.



++16.27++

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України, повідомив член фракції "Голос" народний депутат ВР Ярослав Железняк. "У Верховній Раді сьогодні звучить виступ прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса", - написав Железняк у своєму Telegram-каналі.



++15.51++

Верховна Рада України конституційною більшістю підтримала рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та президента України Володимира Зеленського застосувати на 50 років секторальні санкції щодо всіх російських банків, включно з Центральним банком РФ, страхових компаній та інших небанківських фінансових установ. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідний указ президента підтримали 325 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Санкції містять 10 пунктів, зокрема: зупинення угод з активами, що належать фінустановам РФ, заборона встановлення ділових відносин, зокрема кореспондентських, заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ. У цьому переліку також заборона купівлі цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (зокрема безоплатного) цінних паперів на користь держави України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

++15.44++

П'ять населених пунктів Миколаївщини залишаються знеструмленими через бойові дії, повідомляє пресслужба АТ "Миколаївобленерго". "Залишаються знеструмленими через бойові дії п'ять населених пунктів", - ідеться в повідомленні. У ньому уточнюється, що за останні дні електрики АТ відновили електропостачання в Мирному, Партизанському, Любомирівці та Максимівці.



++15.04++

Суд засудив до 15 років ув'язнення двох агентів РФ, які допомагали окупаційним російським силам захопити Лисичанськ і виказували позиції ЗСУ в Харкові, повідомляє СБУ. "Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті", - йдеться в повідомленні української спецслужби в Telegram-каналі.

За інформацією СБУ, отриману від агентів інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів і штурму населених пунктів в обох регіонах. Працівники СБУ затримали російських агентів у результаті спецоперацій у Харківській та Луганській областях у березні та травні минулого року, йдеться в повідомленні.

Війна відкинула Україну на 15 років у боротьбі з бідністю

++14.50++

Через повномасштабне вторгнення Росії за межею бідності в Україні опинилися на вісім мільйонів людей більше, ніж до початку війни. "Країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності", - повідомив регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

++14.30++

На заходах до річниці вторгнення РФ в Україну німецька поліція буде пильнувати, аби провокатори не використовували символ "Z". Поліція не виключає можливих зіткнень між прихильниками дій РФ і тими, хто підтримує Україну. Особливу увагу приділятимуть охороні гуртожитків та інших закладів, де мешкають біженці з України.

++14.12++

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого на будівлі Рейхстагу в Берліні піднімуть український прапор. Це буде "особливо чіткий знак солідарності" з українським народом, повідомила адміністрація Бундестагу. Синьо-жовтий прапор України також буде вивішено біля резиденції президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) - палацу Бельвю. Там 24 лютого відбудеться головний захід вшанування пам'яті про жертв війни за участю посла України Олексія Макеєва.

ППО "приземлила" розвідувальний дрон на Київщині

++13.40++

У Київській області під час повітряної тривоги протиповітряна оборона збила російський розвідувальний безпілотник, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. "Розвідувальний безпілотник навідався в Київську область. Відпрацювали успішно. Приземлили його", - розказав він в ефірі національного телемарафону.

++13.18++

Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2, а також допоможе у навчаннях, пов'язаних з їхнім використанням, пише Reuters. Як зауважили в міністерстві оборони Фінляндії, загальний обсяг пакету допомоги, до якого увійдуть танки, становитиме 160 мільйонів євро. Фінляндія має трохи менше 200 танків Leopard 2.

++12.35++

У низці районів окупованого Криму дві радіостанції почали передавати "погрози" від імені начальника головного управління розвідки міністерства оборони України Кирила Буданова, повідомляє "РИА "Новости". Видання стверджує, що запис потрапив ефір через "злам". В Сімферополі та Севастополі "зламати ефір не вдалося", кажуть представники окупаційної влади. Мовлення радіостанцій наразі припинили.

++12.10++

Депутати з України і Литви бойкотують Парламентської асамблеї ОБСЄ, яке розпочалося у Відні, через присутність на ньому російської делегації.

Напередодні лютневого засідання асамблеї парламентарі з 20 країн закликали Австрію не видавати візи російським учасникам, але уряд країни заявив, що повинен це зробити, оскільки штаб-квартира цієї організації знаходиться у Відні і видав візи підсанкційним росіянам.

Загальні дебати ПА ОБСЄ , які відбудуться у п'ятницю, 24 лютого, будуть присвячені річниці вторгнення Росії в Україну.

Глава МЗС ФРН проти обмеження припливу біженців з України

++11.50++

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) виступає проти фінансової та кількісної верхньої межі для біженців з України. Йдеться про надзвичайну ситуацію і тому "не можна говорити про обмеження", заявила вона в ефірі телеканалів RTL і ntv. За словами Фезер, витрати на прийом біженців у поточному році збільшаться. Міністерка також спростувала побоювання про те, що понад мільйон біженців з України, які перебувають наразі в Німеччині, загострять проблему дефіциту житла. "Майже 70 відсотків біженців розміщені в приватних будинках", - зазначила вона. Проблема нестачі житла існувала ще до нинішньої міграційної кризи, і прийом українців "зовсім не впливає" на підвищення цін на нерухомість у великих містах, стверджує Фезер.

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++11.15++

У Бєлгородській області впав літак міноборони РФ, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Причина падіння з'ясовується. За повідомленнями ЗМІ, зазнав літак Су-25, впавши на сарай із сіном на околиці села Оріхове.

++10.50++

У районі кордону Росії із Чернігівською областю зафіксований рух колон військової техніки без знаків розпізнавання, повідомляє Оперативне командування "Північ" з посиланням на дані розвідки.

За інформацією української сторони, російські військові одягнені у піксель, схожий на форму Збройних сил України. "Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступ, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні

++10.35++

У Молдові спростовують заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію у Придністров'ї. Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу уряду Prima Sursă.

"Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова. Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде проінформовано", - йдеться в повідомленні.

++10.00++

Російські війська, ймовірно, готуються до чергового наступу в районі Вугледара Донецької області, попри невдалі атаки на цьому напрямі протягом лютого, повідомила британська розвідка.

10 лютого британська військова розвідка повідомляла про втрату росіянами щонайменше 30 одиниць бронетехніки через невдалу спробу штурму Вугледара.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес прибув до України

++09.46++

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії. "Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - написав він у Twitter.

++09.20++

Міністерство оборони РФ заявило, що Україна нібито готує "збройну провокацію" у сепаратистському регіоні Придністров'я в Молдові. У Москві стверджують, що готується певне "вторгнення," приводом для якого має стати "інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я", в якому будуть задіяні "українські диверсанти", переодягнуті у форму російських збройних сил. Українська сторона поки не відреагувала на таку заяву.

++08.45++

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник звинуватив Берлін у "зигзагоподібному курсі" під час реалізації розвороту в політиці безпеки. За словами колишнього посла України у ФРН, федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) порушив "епохальне табу", оголосивши про військову допомогу Україні через два дні після початку повномасштабного російського вторгнення. "Однак реалізація нового курсу дуже запізнюється і більше нагадує рух зигзагами з великою кількістю кроків назад, ніж стратегічне просування вперед", - заявив він в інтерв'ю dpa. При цьому постачання зброї Україні, яке Німеччина вже здійснила, Мельник назвав "квантовим стрибком". Водночас його поки що виявилося недостатньо, щоб Україна змогла повернути окуповані Росією території, включно з Кримом, зазначив він. За словами Мельника, Київ очікує на подальші сміливі рішення коаліційного уряду, насамперед на якнайшвидше надання винищувачів.

++08.10++

Росія планує ракетний удар на 23-24 лютого, попередив керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "УП". "Він буде невеликий. Нічого незвичайного, ми таке пережили уже більше 20 разів", - запевняє голова розвідки.

++07.45++

Українській війська протягом 22 лютого відбили близько 90 атак росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Минулої доби російські підрозділи завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), внаслідок яких в тому числі постраждали цивільні люди і населені пункти.

Через провал наступу та значні втрати під Вугледаром на Донеччині, так званий "козачий загін" при 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту Росії відмовляється від подальшої участі у наступальних діях, стверджують в ЗСУ.

++07.05++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "наругою над колективним сумлінням" світової спільноти розв'язану Росією війну проти України. "Перша річниця російського вторгнення в Україну є похмурою віхою - як для українського народу, так і для міжнародного співтовариства", - зазначив Гутерріш, виступаючи на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, за день до річниці початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України. "Напад Росії на Україну - це виклик основоположним принципам і цінностям нашої багатосторонньої системи. Це наруга над нашим колективним сумлінням", - заявив генсек ООН.

Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Гутерріш також нагадав про загрозу застосування ядерної зброї. "Так зване тактичне застосування ядерної зброї абсолютно неприйнятне. Час відступити від краю прірви", - сказав Гутерріш. "Війна - це не рішення. Війна - це проблема", - додав він.

Голова Генеральної Асамблеї, угорський дипломат Чаба Кереші також наголосив, що "Росія була і залишається найважливішим членом співтовариства націй", і що в ООН чекають, коли вона повернеться "на шлях збереження миру". "Росія може покласти край війні, яку вона ж і розв'язала. Росія повинна покласти край цьому пекельному кровопролиттю", - заявив він делегатам російською мовою.

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