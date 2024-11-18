У ГУР розповіли, скільки ракет Х-101 має Росія

Станом на 11 листопада 2024 року Росія мала на озброєнні приблизно три сотні крилатих ракет Х-101. Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України на запит "24 каналу".

"У ГУР розповіли, що за відкритими даними станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101", - ідеться у повідомленні.

За даними ГУР, частину із них російська армія уже використала під час останнього масованого обстрілу України. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 17 листопада зі 120 ракет, якими Росія атакувала Україну, 101 становили Х-101 та "калібри".

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За оцінками військової розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця.

Х-101 - стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря-земля", які були взяті на озброєння у 2013 році. За даними видання Defense Express, приблизна вартість однієї оцінюється у 1,2 мільйона доларів. Росіяни запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95 МС по 12 ракет та 8 ракет відповідно. Вони можуть пролетіти, за різними даними, від 2,5 тисяч до 5,5 тисяч кілометрів.