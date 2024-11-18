  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

У ГУР розповіли, скільки ракет Х-101 має Росія

Ольга Журавльова
18 листопада 2024 р.

Російський ВПК в змозі виробляти 40-50 ракет цього типу щомісяця, зазначили в військовій розвідці України.

https://p.dw.com/p/4n7Xd
Російський бомбардувальник Ту-160
Носієм ракети Х-101 є турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник Ту-160 та Ту-95Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

Станом на 11 листопада 2024 року Росія мала на озброєнні приблизно три сотні крилатих ракет Х-101. Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України на запит  "24 каналу".

"У ГУР розповіли, що за відкритими даними станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101", - ідеться у повідомленні.

За даними ГУР, частину із них російська армія уже використала під час останнього масованого обстрілу України. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 17 листопада зі 120 ракет, якими Росія атакувала Україну, 101 становили Х-101 та "калібри". 

Читайте також: Росія модифікувала крилаті ракети Х-101/Х-102 - британська розвідка

За оцінками військової розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця.

Х-101 - стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря-земля", які були взяті на озброєння у 2013 році. За даними видання Defense Express, приблизна вартість однієї оцінюється у 1,2 мільйона доларів. Росіяни запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95 МС по 12 ракет та 8 ракет відповідно. Вони можуть пролетіти, за різними даними, від 2,5 тисяч до 5,5 тисяч кілометрів. 

Ракета-дрон і балістична зброя: які ракети виробляє Україна?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Американська ракета ATACMS

ЗМІ: Байден зняв обмеження для ударів України по Росії

ЗМІ: Байден зняв обмеження для ударів України по Росії

Reuters та NYT з посиланням на джерела повідомили про дозвіл президента США Джо Байдена Києву бити вглиб Росії американськими ракетами.
Конфлікти17 листопада 2024 р.
Ракетний комплекс "Нептун"

Україна виробила перші 100 власних ракет - Зеленський

Україна виробила перші 100 власних ракет - Зеленський

Україна у 2024 році виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво, заявив президент Володимир Зеленський.
Конфлікти10 листопада 2024 р.
Український ракетний комплекс "Нептун"

Україна випробовує чотири види власних ракет - Зеленський

Україна випробовує чотири види власних ракет - Зеленський

"У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування", - сказав президент Володимир Зеленський.
Конфлікти16 листопада 2024 р.
Більше публікацій