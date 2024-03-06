У ГУР розповіли про втрати росіян на кораблі "Сергей Котов"

Внаслідок ураження патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" у ніч на 5 березня загинули семеро членів екіпажу, поранень зазнали щонайменше 27 людей. Про це у середу, 6 березня, повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергей Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними - сім моряків", - розповіли в ГУР МО. Там додали, що інформація уточнюється.

В ніч на 5 березня внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Місія відбулась у співпраці ГУР МО з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки міністерства цифрової трансформації України. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

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