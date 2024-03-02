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У ГУР прокоментували підрив електропідстанції в Росії

Дмитро Шварц
2 березня 2024 р.

У ніч на 2 березня в Єкатеринбурзі підірвали електропідстанцію, яка забезпечує енергією три великі заводи, що працюють на міністерство оборони РФ.

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Наслідки пожежі на заводі в місті Шахти
Ліквідація пожежі у РФ (архівне фото)Фото: Russian Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

Відповідальність за деградацію інфраструктури в Росії  покладається на російську владу, але в РФ є й "небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою". Про це у суботу, 2 березня, в ефірі інформаційного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) українського міністерства оборони Андрій Юсов на прохання прокоментувати інформацію про підрив електропідстанції в Єкатеринбурзі, яка забезпечує енергією три великі оборонні заводи.

"У них продовжується деградація інфраструктури. І те, що вибухає в Росії - відповідальність, зокрема, влади Росії. Але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять усе можливе, щоб власну територію і країну звільнити швидше у єдиний законний спосіб - збройної боротьби проти кривавого путінського режиму", - сказав він.

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Раніше у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що в ніч на 2 березня в Єкатеринбурзі за допомогою саморобного вибухового пристрою  підірвали електропідстанцію "Калінінська", яка забезпечує енергією три великі заводи, що працюють на міністерство оборони РФ - Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний завод та "Уралмаш". Ймовірно, детонація відбулася за таймером, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотником на Новолипецькому металургійному комбінаті у Росії у ніч на 24 лютого спалахнула пожежа. Згодом українські ЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що атака дронів і пожежа на НМК - справ рук Служби безпеки України (СБУ) та ГУР.

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