  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаГрузія

У Грузії склав присягу новий президент - на тлі протестів

Олександр Куницький
29 грудня 2024 р.

У Грузії пройшла інавгурація обраного колегією виборщиків Кавелашвілі. Зурабішвілі, яка відмовлялась йти з посади та закликала до протестів, заявила, що покидає президентський палац, але "забирає з собою легітимність".

https://p.dw.com/p/4oejN
Трансляція інавгурації Михаїла Кавелашвілі президентом Грузії
Трансляція інавгурації Михаїла КавелашвіліФото: Inna Kukudzhanova/TASS/dpa/picture alliance

У парламенті Грузії в неділю, 29 грудня, пройшла церемонія інавгурації нового президента - Михаїла Кавелашвілі, відомого своїми проросійськими поглядами, легітимність якого не визнає опозиція.

На церемонії був присутній засновник і почесний голова правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, на якого напередодні наклали санкції США.

Акредитованих у Грузії дипломатів на інавгурацію не запросили - нібито через "нестачу місць у залі засідань".

Колишній футболіст Кавелашвілі став новим президентом Грузії під час вперше організованих у країні непрямих виборів глави держави: замість традиційного голосування громадян його обирала колегія виборщиків - 300 парламентарів, з яких 211 - від "Грузинської мрії". При цьому Кавелашвілі був єдиним кандидатом на посаду. 

Зурабішвілі залишить президентський палац

Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового.

Ще напередодні ввечері президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що проведе ніч у президентській резиденції та закликала громадян зібратися зранку біля неї, щоб почути подальший план дій. Раніше Зурабішвілі обіцяла не покидати посаду, оскільки вважає жовтневі парламентські вибори нелегітимними.

Читайте також: Прем'єр Грузії пригрозив в'язницею президентці Зурабішвілі

Однак під час інавгурації Кавелашвілі, яку вона назвала "пародією", Зурабішвілі заявила, що все-таки залишить президентський палац. "З собою я забираю легітимність", - цитує її "Ехо Кавказу".

Вона також закликала громадян бути готовими до позачергових парламентських виборів.

В очікуванні заяви Зурабішвілі перед інавгурацією нового президента в Тбілісі зібралося щонайменше 2 тисячі протестувальників, пише агенція AFP. 

Люди біля президентської резиденції Саломе Зурабішвілі
Люди біля президентської резиденції президентки ГрузіїФото: Alexander Patrin/TASS/Imago

Читайте також: Зеленський - Зурабішвілі: Україна солідарна з грузинським народом

Що вибере Грузія: Європу чи Росію?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Учасники та учасниці акції протесту в Тбілісі у протигазах та з прапорами ЄС і Грузії, фото 30 листопада 2024 року

Протести в Грузії на тлі глибокої політичної кризи

Протести в Грузії на тлі глибокої політичної кризи

Розкол у політичній еліті Грузії, масові вуличні протести - після парламентських виборів і заморожування перемовин з ЄС щодо вступу країна поринула у глибоку політичну кризу. Головне про ситуацію - у досьє DW.
Політика4 грудня 2024 р.
Учасниці та учасники акції протесту в Тбілісі у респіраторі та балаклаві, 7 грудня 2024 року

Протести у Грузії: з якими настроями демонстранти виходять на акції

Протести у Грузії: з якими настроями демонстранти виходять на акції

У Тбілісі вже другий тиждень тривають масові вуличні протести проти уряду та його відверто проросійської політики на тлі віддалення Грузії від Заходу. Які настрої панують серед протестувальників? Репортаж DW.
Політика9 грудня 2024 р.
Учасники та учасниці акції протесту в Тбілісі у протигазах та з прапорами ЄС і Грузії, фото 30 листопада 2024 року

Протести в Грузії: насильство поліції проти прихильників інтеграції з ЄС

Протести в Грузії: насильство поліції проти прихильників інтеграції з ЄС

Поліція розганяє акції протесту в Грузії, затримуючи їхніх учасників. Протестувальники виступають проти проросійського курсу прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який призупинив переговори Грузії з ЄС.
Політика2 грудня 2024 р.7 фото
Більше публікацій