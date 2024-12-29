У Грузії склав присягу новий президент - на тлі протестів

У Грузії пройшла інавгурація обраного колегією виборщиків Кавелашвілі. Зурабішвілі, яка відмовлялась йти з посади та закликала до протестів, заявила, що покидає президентський палац, але "забирає з собою легітимність".

У парламенті Грузії в неділю, 29 грудня, пройшла церемонія інавгурації нового президента - Михаїла Кавелашвілі, відомого своїми проросійськими поглядами, легітимність якого не визнає опозиція.

На церемонії був присутній засновник і почесний голова правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, на якого напередодні наклали санкції США.

Акредитованих у Грузії дипломатів на інавгурацію не запросили - нібито через "нестачу місць у залі засідань".

Колишній футболіст Кавелашвілі став новим президентом Грузії під час вперше організованих у країні непрямих виборів глави держави: замість традиційного голосування громадян його обирала колегія виборщиків - 300 парламентарів, з яких 211 - від "Грузинської мрії". При цьому Кавелашвілі був єдиним кандидатом на посаду.

Зурабішвілі залишить президентський палац

Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового.

Ще напередодні ввечері президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що проведе ніч у президентській резиденції та закликала громадян зібратися зранку біля неї, щоб почути подальший план дій. Раніше Зурабішвілі обіцяла не покидати посаду, оскільки вважає жовтневі парламентські вибори нелегітимними.

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Однак під час інавгурації Кавелашвілі, яку вона назвала "пародією", Зурабішвілі заявила, що все-таки залишить президентський палац. "З собою я забираю легітимність", - цитує її "Ехо Кавказу".

Вона також закликала громадян бути готовими до позачергових парламентських виборів.

В очікуванні заяви Зурабішвілі перед інавгурацією нового президента в Тбілісі зібралося щонайменше 2 тисячі протестувальників, пише агенція AFP.

Люди біля президентської резиденції президентки Грузії Фото: Alexander Patrin/TASS/Imago

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