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Вахтанг Кікабідзе
Вахтанг КікабідзеФото: DW
КультураГрузія

У Грузії помер актор та співак Вахтанг Кікабідзе

Даниїл Сотников | Максим Сидоржевський
3 год. тому

Вахтанг Кікабідзе помер на 85-му році життя. Він палко підтримував Україну у її боротьбі проти російської агресії.

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У Грузії помер актор, режисер і співак Вахтанг Кікабідзе, повідомив грузинський телеканал Mtavari-Arkhi в неділю, 15 січня. Він помер у віці 84 років після тривалої хвороби. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в соцмережах вже висловив співчуття родині Кікабідзе у зв'язку з його смертю.

Кікабідзе народився 1938 року в Тбілісі. У 1966 році він дебютував у кіно, знявшись у фільмі Миколи Санішвілі "Зустріч у горах". Потім він зіграв головні ролі у фільмах "Міміно" і "Не журись!" Георгія Данелії. Загалом він знявся у понад 20 cтрічках.

Одночасно Кікабідзе продовжував музичну кар'єру, ставши одним із найпопулярніших естрадних виконавців СРСР. Серед найвідоміших його пісень: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне". У 1980 році Кікабідзе було присвоєно звання народного артиста Грузії.

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2008 року, після вторгнення російських військ у Грузію, Кікабідзе відмовився від російського ордена Дружби і припинив виступи в Росії. На парламентських виборах 2020 року він очолив список партії експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух" і за підсумками виборів став депутатом парламенту Грузії.

Кікабідзе різко засуджував і називав геноцидом війну Росії проти України, а російського президента Володимира Путіна порівнював з радянським диктатором Йосипом Сталіним. У липні 2022 року на честь свого 84-річчя Кікабідзе організував у Батумі концерт, а частину зароблених від продажу квитків коштів направив на допомогу українській армії. Сам концерт був присвячений Україні та її боротьбі з російською агресією.

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